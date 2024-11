Cinco diferentes propostas dos esmaltes Avon para unhas cuidadas e cheias de estilo

Dos clássicos aos brilhantes passando pelos de longa duração, a marca conta com um portfólio para todos os gostos e estilos

Gosta de esmalte de secagem expressa? Prefere um com toque de glitter? Que tal um esmalte que nutre enquanto colore ou com garantia de longa duração? Sempre na vanguarda da inovação e diversidade no mercado de beleza, a Avon atende a todos esses – e outros – quereres com uma linha completa de esmaltes para todos estilos e preferências. Com cores vibrantes, fórmulas revolucionárias e efeitos únicos, a marca reforça seu compromisso de democratizar a beleza e valorizar a individualidade, trazendo no portfólio itens que se adaptam a qualquer necessidade, independentemente do acabamento desejado.

Conheça cinco propostas diferentes dos esmaltes Avon:

Secagem Rápida – Ultra Color 60 Second Express (R$17,99)

É o queridinho de quem não tem tempo a perder, garantindo a esmaltação perfeita! Além de secagem expressa em 60 segundos, o produto é 3 em 1, combinando esmalte, base e cobertura. Em nova versão, os esmaltes podem ser encontrados em mais de 20 cores, ainda mais pigmentados, com melhor cobertura e cor mais intensa em uma camada. Com o aplicador Total Express, a aplicação dos esmaltes fica ainda mais prática, afinal, ele deposita a quantidade ideal e contorna as unhas, alcançando até aqueles cantinhos mais difíceis.

Paleta com tons naturais – Tendência Sun Kissed (R$17,99)

Inspirados em um dia de sol, os esmaltes da tendência Sun Kissed da Avon chegam em quatro tons que vão do rosê gold ao creme de papaya, levando às unhas tons solares e relaxantes. A linha também conta com a tecnologia TrueColor, que mantém as cores vibrantes e intensas por muito mais tempo, resistindo também à arranhões e descamação das bordas das unhas.

Metálico Glitter – Crushed Crystals (R$21,99)

Para quem ama brilho independente da época, o esmalte Avon Crushed Crystals proporciona um efeito 3D com textura cristalizada e partículas de glitter que alteram a cor conforme o reflexo da luz. São quatro opções de cores: rosa, prata, vermelho e esmeralda. E ainda fica melhor: o produto conta com um pincel preciso que ajuda na hora de aplicar o esmalte, proporcionando um melhor acabamento.

Duração e cores exclusivas: Power Stay Esmalte Gel (R$ 19,99)

Disponível em 24 cores intensas para todos os estilos, o esmalte traz fórmula com efeito 3D volumizador, que garante unhas mais uniformes, além de oito dias de duração de cor e brilho intenso. O produto ainda traz tecnologia exclusiva Color Lock, com cobertura perfeita e efeito gel, semelhante ao gel profissional, mas sem a necessidade de cabine de luz UV, em uma única camada e alta fixação de cor.

Tons trends e livre de ingredientes alergênicos: Color Trend 10 Free (R$6,99)

Se você é fã de tendências e gosta de explorar o universo da nail art, então com certeza gosta de ficar por dentro das cores de esmalte que estão na moda! A coleção Color Trend traz cores como casaco de linho (tom clarinho) a meu Meu Pink Favorito (o tom de rosa que sempre vai e volta como tendência)! Ao todo, são mais de 20 tons para você escolher, além da Fórmula 10 Free (livre de 10 ingredientes alergênicos). O produto ainda traz benefícios como fácil aplicação e secagem rápida, cobertura impecável e fórmula com queratina e pantenol!

Todas as linhas de esmaltes estão disponíveis no e-commerce (https://www.avon.com.br) e na Revista da Beleza Avon, com a Consultora da Beleza mais próxima.

Sobre a Avon

Avon, parte do grupo Natura & Co desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Moda & Casa.

Fonte: Assessoria Avon