Cine Walmir Almeida conquista o público e traz estreias na programação

Inaugurado este mês, o Cine Walmir Almeida, no Centro Cultural de Aracaju, vem conquistando os sergipanos. O público tem comparecido, prestigiado as sessões e se encantado com o espaço, que alia conforto, boa estrutura e uma programação diferenciada. O cinema de rua no coração da cidade rapidamente se tornou um novo ponto de encontro para quem valoriza cultura, arte e o audiovisual.

Além do ambiente acolhedor, com sala climatizada, ótima acústica e projeção de qualidade, o cinema tem se destacado pela proposta de exibir filmes que valorizam o cinema brasileiro, produções independentes e filmes de relevância internacional.

Nesta semana, seguem em cartaz dois títulos que vêm atraindo bastante público: o documentário “Ritas”, sobre a vida e a carreira da inesquecível Rita Lee, e o emocionante “Homem com H”, cinebiografia que retrata a trajetória artística e pessoal de Ney Matogrosso.

A programação também recebe duas estreias muito aguardadas. A primeira é o francês “Entre Dois Mundos”, drama que mergulha na realidade das trabalhadoras precarizadas no norte da França. A segunda é a divertida comédia nacional “Saneamento Básico, o Filme”, de Jorge Furtado, que, de forma irreverente, narra a saga de moradores de uma pequena cidade que decidem gravar um filme para solucionar um problema comunitário.

Para quem gosta de suspense, o tenso “Confinado”, estrelado por Anthony Hopkins, continua em exibição, assim como o thriller sul-coreano “Uma Família Normal”, que provoca reflexões sobre ética, justiça e os limites dos laços familiares.

O projeto de requalificação do espaço foi possível graças à execução do Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil, com recursos da Lei Paulo Gustavo, em uma parceria entre a AVBR Produções, via edital 006/2023, Tarcísio Duarte/Audiovisual, pela Funcap, Governo de Sergipe, Governo Federal, e o Terreiro São Lázaro, por meio do edital 011/2023 da Funcaju/PMA.

Os ingressos estão à venda diretamente na bilheteria do cinema, sempre a partir de uma hora antes de cada sessão, com valores acessíveis: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). São aceitos pagamentos em dinheiro, pix e cartões de débito e crédito.

Mais detalhes sobre os filmes, horários e novidades estão disponíveis no site cinemadocentro.com.br e no Instagram oficial: @cinemadocentro e @avbrproducoes.

Confira a programação da semana (29/05 a 02/06):

Quinta-feira (29/05)

14h30 – Saneamento Básico, o Filme

17h00 – Ritas

18h40 – Confinado

Sexta-feira (30/05)

14h30 – Entre Dois Mundos

16h45 – Homem com H

19h00 – Confinado

Sábado (31/05)

13h30 – Ritas

15h20 – Confinado

17h20 – Homem com H

Domingo (01/06)

14h30 – Saneamento Básico, o Filme

16h45 – Entre Dois Mundos

18h45 – Ritas / Confinado (sessões simultâneas)

Segunda-feira (02/06)

14h30 – Uma Família Normal

16h45 – Entre Dois Mundos

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções