Cinema da Vila da Criança destaca produções que celebram a sergipanidade

Espaço exclusivo da Vila da Criança, o Cinema leva ao público infantil filmes sergipanos inspirados na cultura e na história do estado. A ação é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e está na sua última semana, com programação gratuita até o próximo domingo, 26.

Climatizado e com capacidade para 80 pessoas, o espaço oferece sessões diárias de curtas-metragens às 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h e 20h30, todas com entrada gratuita e distribuição de senhas 15 minutos antes de cada exibição.

As sessões contam com recursos de acessibilidade e ações inclusivas. Pessoas com deficiência, autistas e neurodivergentes têm prioridade no recebimento das fichas de entrada. As segundas sessões de cada bloco contam com intérprete de Libras, e todos os filmes exibidos são legendados. Algumas das produções também incluem audiodescrição, ampliando o acesso e a compreensão do conteúdo por diferentes públicos.

Para a assessora técnica da Diretoria de Políticas Culturais (Dicult) da Funcap, Grazzy Coutinho, o Cinema da Vila é um instrumento de formação e de ampliação de repertório, principalmente para o público infantil. “O cinema desperta a imaginação da criança, estimula a criatividade e amplia seu repertório cultural. Ele oferece formas novas de compreender o mundo e possibilita o contato com a realidade e a cultura do próprio estado”, explicou.

A curadoria privilegia curtas-metragens que abordam manifestações culturais reconhecidas como patrimônio imaterial de Sergipe. “Temos filme que conta a história do grupo folclórico Parafuso, da Chegança, do Lambe-Sujo. Há também obras que falam de amor, do cuidado com o próximo, e outras com locações sergipanas, como ‘Clandestino’, que mistura animação e atuações locais. Tudo isso desperta nas crianças o olhar sobre o território e sobre quem somos”, completou Grazzy.

Glauce Dulce de Souza visitou a Vila com a filha Maria Gabriele e o filho Matheus Gabriel, 10 anos, e escolheu o cinema como primeira parada. “O filme que assistimos fala sobre os Caboclinhos de Laranjeiras. Acho importante apresentar a história do nosso estado, porque é uma cultura muito rica e ainda há quem não conheça. Esse espaço ajuda a divulgar nossa arte e a aproximar as famílias do cinema”, afirmou.

Matheus, que ainda não conhecia o grupo cultural, contou o que achou da sessão. “Eu achei legal e interessante. Conheci a história dos Caboclinhos e gostei muito do filme”, considerou.

O baiano Jocenberg Andrade assistiu às sessões ao lado dos filhos Arthur Lincoln, 11, Pérola, 9, e Dom, 2, acompanhado da esposa Gabriela Andrade, recém-aprovada em concurso público em Nossa Senhora da Glória, município onde se passa o curta ‘Clandestino’, exibido na Vila. “O filme mostra uma realidade em que toda criança pode sonhar e acreditar nos próprios sonhos. Além disso, nos fez conhecer Glória e as cidades vizinhas. É uma iniciativa importante, e a gente fica feliz por ver o cinema sergipano ter esse espaço. As crianças adoraram e ficaram empolgadas para ver o restante da Vila”, contou.

Frequentadoras assíduas das Vilas promovidas pelo Governo de Sergipe, as amigas Fabiana Ferreira e Thayane Azevedo levaram os filhos Mayra e Vinícius, ambos de 8 anos, para conhecer a programação. “O cinema aqui é ótimo, principalmente por ser gratuito. Muitas famílias passam a ter acesso a essa arte, o que une gerações, valoriza o brincar e reforça a importância da produção sergipana”, destacou Fabiana.

Vila da Criança

Além das atrações teatrais, o espaço segue oferecendo uma diversidade de opções, como arena gamer, cinema, parque de diversões, roda-gigante, brinquedos acessíveis, casas temáticas e minicidade.

O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese.

Foto: Julia Rodrigues