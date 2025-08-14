Cinema do Centro é palco da pré-estreia do filme ‘Luiz Gonzaga – Légua Tirana’

O evento celebrou a história do forró e seus grandes protagonistas em duas sessões gratuitas

Nesta quarta-feira, 13, o Cine Walmir Almeida, espaço cultural referência em Aracaju para a difusão do audiovisual e da cultura local, localizado na praça General Valadão, Centro, foi palco da pré-estreia do filme nacional ‘Luiz Gonzaga – Légua Tirana’. O evento contou com duas sessões gratuitas, às 15h30 e às 19h, celebrando a história do forró e seus grandes protagonistas, em especial o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. A iniciativa compõe a programação do XVIII Fórum Nacional do Forró de Aracaju, realizado pela Secretaria Municipal da Cultura.

O longa-metragem, dirigido por Diogo Fontes e Marcos Carvalho, está percorrendo o país em uma série de pré-estreias com o elenco da cinebiografia de Luiz Gonzaga, que chegará aos cinemas de todo o Brasil no dia 21 de agosto. O filme conta com nomes como Luiz Carlos Vasconcelos, Cláudia Ohana, Tonico Pereira, Ivanildo Gomes Batoré (in memoriam) e Mestre Bule Bule. Após o lançamento, o público presente contemplou um pocket show com músicas da trilha sonora do filme, cantadas pelo intérprete de Luiz Gonzaga no filme, Chambinho do Acordeon, e por Kayro Oliveira.

A coordenadora do Cinema do Centro, como é carinhosamente conhecido, Rosângela Rocha, falou sobre a alegria de exibir um filme tão grandioso neste espaço cultural. “Receber a pré-estreia de ‘Légua Tirana’ no Cine Walmir Almeida é mais do que exibir um grande filme. É uma alegria proporcionar ao público sergipano um momento de celebração da memória e da força de um dos maiores símbolos culturais do Nordeste, unindo música e história. Também é uma honra abrir nossas portas para que o público se reconheça na tela”, destacou.

Gestora da AVBR Produções e produtora executiva do projeto, Deyse Rocha, ressaltou o sucesso do filme e celebrou a alta procura pela sala de cinema Walmir Almeida, tendo em vista a qualidade técnica em todo espaço. “É de fundamental importância ter o público presente, lotando nossa sala de cinema em uma pré-estreia nacional, onde os diretores do filme se fizeram presentes e não pouparam elogios sobre a qualidade técnica e de projeção do nosso espaço. Isso muito nos honra, porque mostra que estamos no caminho certo, o caminho da entrega para a difusão e para o fomento do audiovisual, não só de Sergipe, mas de todo Brasil. Vale lembrar que a partir do dia 21 o filme já estará sendo exibido para todo mundo”, reforçou Deyse.

O secretário municipal da Cultura de Aracaju, Paulo Corrêa, destacou a importância de ter o filme de Luiz Gonzaga dentro da programação XVIII Fórum Nacional do Forró de Aracaju. Segundo ele, o Cine Walmir está ganhando cada vez mais destaque e reconhecimento, tendo em vista a qualidade estrutural do espaço e da programação disponível ao público de quinta a segunda-feira.

“A única outra cidade, do porte de Aracaju, que conseguiu incluir essa pré-estreia na programação foi Maceió [capital do estado de Alagoas]. Ou seja, é um privilégio muito grande e mostra como estamos buscando valorizar nossa terra cada vez mais. É um marco na nossa cultura. Em 2012, estava sendo lançado o filme ‘Gonzaga: de Pai para Filho’, que também aconteceu no Fórum do Forró. Agora, mais um de Luiz na programação”, detalhou.

Légua Tirana

O filme “Légua Tirana” resgata as origens do forró e conta a trajetória de artistas que fizeram do gênero um dos símbolos da identidade nordestina. A produção é uma homenagem à música popular nordestina e celebra a força cultural do forró.

Para o diretor do filme, Marcos Carvalho, trabalhar com arte é mexer com magia e trabalhar a espiritualidade. Ele conta que foram 16 anos produzindo o longa-metragem, sonhando, andando cada trecho da sua légua particular. O diretor também ressaltou a qualidade técnica da sala do Cine Walmir Almeida e reforçou a importância de ocupar esses espaços culturais que mantêm viva a história.

“Eu vejo um espaço cultural primoroso, com uma qualidade de projeção e som incrível. Esta é a quinta cidade que passamos com a pré-estreia. Já visitamos Brasília, São Paulo, Recife, mas em Aracaju me senti acolhido. A sala é aconchegante, tudo excelente. A produção está de parabéns, programação de muita qualidade, estou realmente muito maravilhado. Légua Tirana é um sonho de criança, um poema, uma música cantada pelo povo do sertão em memória ao grande mestre, Luiz Gonzaga”, completou Marcos.

O também diretor do filme, Diogo Fontes, conta que uma das grandes preocupações durante a produção foi mostrar o sertão de uma outra maneira, tendo em vista que há uma visão muito estereotipada deste espaço, com espinhos, seca e pobreza. Para ele, é muito bom fazer parte desta produção, retratando a beleza de um lugar que também fez parte da sua história.

“O que norteou esse filme foi querer mostrar outro tipo de sertão, uma visão de um lugar pujante, florido, verde e que deslumbra os olhos. Em concomitantemente a isso, desfazer um pouco dos estereótipos de personagem. Contamos a história de Luiz Gonzaga sob uma ótica realista, imaginativa e poética. Também nos preocupamos em conciliar uma grande pesquisa dos fatos, com a imaginação, o arquétipo, a mitologia sertaneja. Minha família é toda de sertanejos, eu convivi minha infância inteira nesse espaço mágico. Sempre fui recebido de uma forma muito afetuosa no sertão, assim como estou sendo em Aracaju”, afirmou Diogo.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções