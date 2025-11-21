E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Cinema do Centro estreia de longa sergipano e divulga programação

O Cine Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural Palácio-Museu Luiz Antonio Barreto, unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), exibe, entre os dias 21 e 25 de novembro, uma programação repleta de filmes nacionais e internacionais, como o estadunidense “Jay Kelly”, o sul-coreano “O Que a Natureza Conta” e o brasileiro “Malês”.

Também será destaque o longa sergipano “Zé da Cupira o Cangaceiro de Poço Redondo”, dirigido, produzido e roteirizado por Beto Patriota, que retrata a jornada de Zé da Cupira em busca de vingança pelo assassinato do pai.

O Cinema Walmir Almeida esteve fechado na última quinta-feira, 20, em razão do feriado do Dia da Consciência Negra, mas retomou suas atividades normalmente nesta sexta-feira, 21. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria, e a programação completa é divulgada semanalmente nos canais oficiais da Funcaju, da Prefeitura de Aracaju e do Cinema do Centro.

Sinopse dos Destaques:

Jay Kelly

Jay Kelly acompanha a jornada de um renomado ator de cinema, interpretado por George Clooney, e de seu fiel empresário Ron, vivido por Adam Sandler. Juntos, eles atravessam a Europa em uma viagem intensa que os obriga a encarar escolhas do passado, reavaliar relacionamentos e refletir sobre os legados que construíram — e aqueles que ainda desejam deixar para o futuro.

O que a natureza te conta

Um jovem poeta deixa a namorada na casa dos pais dela e se surpreende com seu tamanho. Ele encontra o pai dela, conhece a mãe e a irmã dela e todas acabam passando um longo dia juntas; alimentadas por conversas, comida e bebidas.

Zé da Cupira o Cangaceiro de Poço Redondo

Tonho Garra, pai de Zé da Cupira, é cruelmente assassinado pelo tirânico coronel João Maia. Zé parte em busca de vingança e justiça contra o coronel e conta com o apoio de seu bando, lutando pela sobrevivência nas caatingas, enfrentando inimigos, emboscadas e traições. Em sua jornada, Zé reflete sobre seu destino e os laços que o unem ao passado

Programação completa:

Sexta-feira (21/11)

14h – Malês

16h20 – Incêndios

18h40 – Malês

Sábado (22/11)

14h15 – Maldito Modigliani

16h – Jay Kelly

18h30 – Zé da Cupira o Cangaceiro de Poço Redondo

Domingo (23/11)

14h15 – O que a natureza te conta

16h – Jay Kelly

18h30 – O Agente Secreto

Segunda-feira (24/11)

14h15 – Maldito Modigliani

16h – A Quem eu Pertenço

18h15 – O que a natureza te conta

