CINEMA WALMIR ALMEIDA APRESENTA PROGRAMAÇÃO COM PRÉ-ESTREIA E TÍTULOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

O Cinema Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju — unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) — exibe, entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, uma programação especial com filmes nacionais e internacionais.

Entre os destaques da semana estão a pré-estreia de Uma Bela Vida, além de títulos como Ponto Oculto e O Deserto de Akin, entre outras produções.

O cinema funciona de segunda a quinta-feira, com ingressos à venda diretamente na bilheteria. A programação semanal é divulgada nos canais oficiais da Funcaju, da Prefeitura de Aracaju e do próprio Cinema Walmir Almeida.

Sinopses dos destaques:

Uma Bela Vida

Um renomado escritor inicia uma série de diálogos filosóficos explorando a vida e a morte com um médico de cuidados paliativos. No entanto, seus encontros o fazem confrontar seus próprios medos e ansiedades sobre o envelhecimento.

Ponto Oculto

Em uma cidade remota no Nordeste da Turquia, as histórias de uma equipe de filmagem alemã e de um agente do serviço secreto turco, cuja filhinha parece ser assombrada por uma força misteriosa, se entrelaçam. É então que uma complexa rede de conspiração e trauma se desenrola.

O Deserto de Akin

Akin é um dos médicos cubanos trabalhando no Brasil em 2018. Com as eleições, a cooperação entre o Brasil e Cuba chega ao fim. Os médicos são convocados a retornar ao seu país de origem. Akin está em uma encruzilhada. Voltar para Cuba ou se estabelecer no Brasil?

Programação (31/07 – 04/08):

QUINTA (31/07)

14h15 – Lições de Liberdade

16h20 – Um Lobo entre os Cisnes

18h05 – Ponto Oculto

SEXTA (01/08)

14h10 – Cazuza-Boas Novas

16h10 – Iracema – Uma Transa Amazônica

18h10 – O deserto de Akin

SÁBADO (02/08)

14h15 – Thiago e Isis – E os Biomas do Brasil

16h10 – Cazuza – Boas Novas

18h10 – Lições de Liberdade

DOMINGO (03/08)

14h15- O Deserto de Akin

16h10 – Uma Bela Vida

18h05 – Ponto Oculto

SEGUNDA (04/08)

14h15 – Um Lobo entre os Cisnes

16h30 – Thiago e Isis – E os Biomas do Brasil

18h25 – Cazuza: Boas Nova

