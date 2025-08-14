Cinema Walmir Almeida exibe destaques da semana entre 14 e 18 de agosto

O Cinema Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju, unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), apresenta uma programação especial com alguns dos títulos mais aguardados do momento.

Entre os dias 14 e 18 de agosto, serão exibidos os filmes A Prisioneira de Bordeaux, Faz de Conta que é Paris e A Melhor Mãe do Mundo, além de outras produções de destaque.

O cinema funciona de segunda a quinta-feira, com ingressos disponíveis para compra diretamente na bilheteria. A programação é divulgada semanalmente nos canais oficiais da Funcaju, da Prefeitura de Aracaju e do próprio Cinema Walmir Almeida.

Sinopses dos destaques:

A Prisioneira de Bordeaux

Alma Lund (Isabelle Huppert), uma mulher da elite francesa, enquanto lida com a prisão do companheiro, conhece Mina Hirti (Hafsia Herzi), uma jovem mãe solteira em situação precária durante uma visita à penitenciária. Quando Mina é impedida de visitar o marido, Alma, comovida, a convida para passar a noite em sua casa. A partir desse gesto, nasce uma amizade improvável entre duas mulheres de mundos opostos.

Faz de conta que é Paris

Três irmãos distantes se unem para realizar o último desejo do pai doente: conhecer Paris. Incapaz de viajar, ele embarca em uma falsa viagem de trailer criada pelos filhos. Durante essa encenação, os irmãos iniciam uma jornada de reconciliação e enfrentam antigas mágoas.

A Melhor Mãe do Mundo

Gal (Shirley Cruz), uma catadora de recicláveis, foge com seus dois filhos pequenos após sofrer violência doméstica e ser ignorada pela polícia. Em uma jornada pelas ruas de São Paulo, ela transforma a fuga em uma aventura aos olhos das crianças, enfrentando perigos para protegê-los. O filme retrata a força, o amor e a coragem de uma mãe em busca de um futuro melhor.

Programação Completa (14/08 – 18/08):

QUINTA (14/08)

14h15 – A Prisioneira de Bordeaux

16h15 – Faz de conta que é Paris

18h20 – A Melhor Mãe do Mundo

SEXTA (15/08)

14h15 – Uma Bela Vida

16h15 – Paterno

18h20 – Drácula : Uma História de Amor Eterno

SÁBADO (16/08)

14h15 – A Melhor Mãe do Mundo

16h20 – A Prisioneira de Bordeaux

18h20 – Faz de conta que é Paris

DOMINGO (17/08)

14h15 – Faz de conta que é Paris

16h25 – A Melhor Mãe do Mundo

18h30 – Paterno

SEGUNDA (18/08)

14h15 – Paterno

16h15 – Drácula : Uma História de Amor Eterno

18h35 – Uma Bela Vida

