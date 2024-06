Cinemark celebra o Dia dos Namorados com experiência gastronômica

Combo temático regado a vinhos estará disponíveis a partir de 12 de junho, nas salas Prime

Curtir o escurinho do cineminha com quem a gente ama é um programa super romântico! E como o Dia dos Namorados merece ser celebrado com momentos inesquecíveis, que tal deixar a data ainda mais especial?

Para quem busca uma experiência que reúne diversão, requinte e gastronomia, a Cinemark promove o date ideal, em todas as salas Prime da Rede, disponibilizando combos especiais para o Dia do Namorados, com itens do snack bar harmonizados com vinhos de qualidade.

Na unidade da Cinemark em Aracaju, localizada no Piso L2 do RioMar Shopping, o casal vai poder desfrutar de um combo composto por vinho tinto malbec ou cabernet sauvignon, acompanhado por hambúrguer e pizza. O combo estará disponível no período de 12 a 30 de junho. Para aqueles que optarem por comprar com antecedência, os produtos podem ser adquiridos através do app ou site da Cinemark.

Atualmente, a Cinemark conta com 9 complexos com salas Prime espalhados pelo país, que oferecem um padrão Premium nos quesitos atendimento, conforto, sofisticação e qualidade de som e projeção.

Já na entrada, os clientes são recebidos em um lounge exclusivo. Nas salas, as poltronas são reclináveis e revestidas de couro, com descanso para os pés e para os braços, que pode ser levantado. Ainda há um serviço de bar como uma comodidade extra aos clientes, já que o pedido pode ser realizado no lounge e a entrega dos produtos é feita na sala de exibição até o início da sessão.

Foto GettyImages

