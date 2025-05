Cinetour Sergipe acontecerá esse mês com a participação do DJ Noturnohm

O Festival de Cinema Arte e Cultura nos interiores, o Cinetour Sergipe, acontecerá em maio e uma das principais atrações será o DJ Noturnohm, sergipano com 25 anos de carreira, conhecido como um dos principais nomes da cena musical, por suas habilidades em criar atmosferas eletrizantes em festas e eventos. Desde o final dos anos 90, transformou as festinhas de forma amadora em uma brincadeira bem mais séria, se posicionando como um dos melhores DJs de Hip Hop e eletrônica, aliado à operação de áudio e discotecagem nos melhores lugares de Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, em eventos de grande porte e iniciação em rádios como Atalaia FM, Liberdade FM, Ilha FM, entre outras rádios sergipanas.

Em 1999, começaram as produções musicais e eletrônicas para rádio, TV, teatro e cinema, entre outros. Atualmente, o DJ Noturnohm continua sua jornada na música, rádio, TV, cinema e produção de eventos. Entre seus projetos atuais está seu mais novo álbum, ‘No Turn to OHM’, disponível nas principais plataformas de streaming, em destaque no YouTube.

Com seu estilo e habilidades únicas DJ Noturnohm combina elementos de música eletrônica e ritmos contagiante. Ele também possui sets como o hip hop (atualizando os melhores hits do rap e do hip hop de verdade e suas produções autorais), o dub e o house low B.P.M., o set Psy Trance Sergipe Evolution, o set forrótronic, que é uma mistura de forró e músicas regionais com eletrônica, e o chill out, criando uma experiência inesquecível. Para contratar DJ Noturnohm para seu evento, entre em contato conosco através do telefone (79) 99912-6989.

Texto e foto assessoria