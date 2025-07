Cirast inicia ações para instituição de protocolo integrado de encaminhamento dos servidores

Com o objetivo de fortalecer as ações da política de saúde dos servidores das instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde do Trabalhador (Cirast) instituiu um grupo de trabalho entre a própria instituição e os núcleos de saúde das forças de segurança pública de Sergipe. A proposta é construir um protocolo interno que fortaleça os processos de encaminhamento dos servidores ao Cirast – órgão gestor –, institucionalizando a política de saúde do trabalhador da segurança pública estadual. A reunião de abertura do grupo de trabalho aconteceu nesta terça-feira (1º).

De acordo com a coordenadora do Cirast, Iolanda Aragão, o grupo de trabalho está centrado na elaboração de um protocolo de saúde do trabalhador no âmbito da SSP, abrangendo todas as forças de segurança – Corpo de Bombeiros e Polícias Civil, Militar e Científica. “Estamos, neste momento, iniciando o processo de construção deste documento, que é um conjunto de ações voltadas para o cuidado dos operadores de segurança”, contextualizou.

Esse protocolo visa instituir, de forma mais estruturada, a política de saúde do trabalhador da SSP, conforme destacou Iolanda Aragão, definindo formas e critérios de encaminhamento ao Cirast. “Ou seja, criando um ciclo de encaminhamento e de ações internas junto aos gestores da Secretaria de Segurança Pública. É um protocolo que inclui todas as forças, com especificidades para cada uma das instituições”, detalhou.

Na construção do protocolo, atuarão representantes das instituições de segurança e também profissionais do próprio Cirast, como psicólogos e assistentes sociais. “A função deste protocolo é, de fato, ampliar o acesso dos servidores das instituições que compõem a SSP ao Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde do Trabalhador”, reiterou Iolanda Aragão.

A major Camila Freitas destacou que o protocolo é fundamental para cuidar da saúde dos servidores da Polícia Militar. “O policial militar que se envolve em uma ocorrência potencialmente traumática pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Ele é acolhido na sede do Provida, onde passa por triagem psicológica e recebe encaminhamento psiquiátrico. Este protocolo, então, vai formalizar as ações e valorizar o servidor da segurança pública”, salientou.

Para a capitã Rosângela Gomes, representante do Corpo de Bombeiros, o protocolo irá ampliar o alcance do Cirast aos servidores da corporação, fortalecendo o cuidado com os operadores. “Acima de tudo, temos uma grande missão: melhorar a qualidade de vida dos nossos profissionais de segurança pública. Este protocolo está sendo construído para prevenir os transtornos causados pelo estresse pós-traumático em nossos profissionais”, enfatizou.

Cirast

O Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde do Trabalhador da Segurança Pública é o setor responsável pela política de saúde e pela melhoria da qualidade de vida dos operadores da segurança pública estadual de Sergipe. O Cirast tem como base modelos de atenção em saúde de baixa complexidade e foca principalmente na prevenção, acolhendo as demandas dos trabalhadores da SSP, que lidam diariamente com situações de violência e criminalidade, expondo sua saúde e sua vida a riscos constantes.

Texto e foto SSP