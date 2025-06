Circuito BNB Cultural entra no clima junino na Grande Aracaju

A programação do Circuito BNB Cultural vem recheada de ritmos regionais no fim de semana. Nesta sexta (6), o cantor Lucas Cardhoso conduz o show Harmonias Nordestinas, que mergulha nas raízes do Nordeste, com muito axé e forró. Ele se apresenta às 19h30, no Maria Farinha Bar e Restaurante, na Orla da Atalaia em Aracaju. No mesmo dia, às 20h, o grupo musical Unidos em Asa Branca levará o melhor do período junino à Rua Gastronômica, em São Cristóvão.

No sábado (7), a Banda Blog leva um repertório eclético ao Arraiá do Irons Pub, na Barra dos Coqueiros. O show começa às 23h. E no domingo (8), a cantora Mylene Mares contagia o público com músicas que vão do forró tradicional até estilos contemporâneos, como arrocha e piseiro. Ela estará às 12h30, no Maria Farinha Bar e Restaurante, na Orla da Atalaia em Aracaju. O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom BNB