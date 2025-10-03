Circuito BNB Cultural leva MPB e teatro à Grande Aracaju nesta segunda-feira

A programação do Circuito Banco do Nordeste Cultural agita a semana na Grande Aracaju. Nesta segunda-feira (6), a partir das 21h, o cantor Edelson Pantera apresenta o melhor da MPB contemporânea com o show Oliva. O artista sergipano estará no Quebra Mar, localizado na Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros.

Já na terça (7), às 20h, o bailarino Joubert Azevedo apresenta o espetáculo Profano, que mistura linguagem corporal a temas como gênero, religião e liberdade, no Centro de Cultura e Arte (Cultart) da Universidade Federal de Sergipe, no Bairro São José, na capital. O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom BNB Cultural