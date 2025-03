Circuito BNB Cultural leva rock e música eletrônica à Grande Aracaju

O Circuito BNB Cultural está recheado de atrações para o fim de semana. Nesta quarta-feira (12), às 21h, a banda Lady Rock se apresenta na festa Rock’n Roll All Night, uma noite de música e energia promovida pelo Clash Pub, localizado no bairro 13 de Julho em Aracaju. Na quinta-feira (13), às 19h, o Maria Farinha Bar e Restaurante, na Orla de Atalaia, traz o DJ Marraia, que apresenta o Set do Marraia, em uma noite de música eletrônica com influências que mesclam a música brasileira com ritmos como trap, pop e house.

Já no sábado (15), às 23h, a banda Noids leva diversas vertentes do rock à Festa St. Patrick’s Day. A noite mais verde do ano, realizada pelo Irons Pub, na Barra dos Coqueiros, proporciona chopp verde, desafios com brindes, muita música ao vivo e entrada gratuita. O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom BNB