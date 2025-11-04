Circuito BNB Cultural movimenta cena artística sergipana nesta semana

A programação do Circuito Banco do Nordeste Cultural agita a semana em diversas cidades sergipanas. Nesta quinta-feira (6), às 19h30, o cantor e compositor aracajuano Torugo Teles apresenta o show “Leve” na Morango’s Casa Cultural, no Bairro Aruana, em Aracaju.

No sábado (8), o Che Music Bar, no bairro Farolândia, recebe a segunda eliminatória do Festival Discovers, em que quatro bandas finalistas apresentam tributos a grandes nomes do rock mundial. Com participação das bandas Kind of Magic, Calango e Flyppers e Flyppers, o evento será realizado a partir das 21h.

No mesmo dia, na Barra dos Coqueiros, às 22h, a Banda Vero comanda a noite no Halloween do Irons Pub, mesclando covers de nomes como Slipknot e Korn, com o trabalho autoral reconhecido em todo o país. O grupo é vencedor da última edição do Discovers por escolha do júri.

Para finalizar a programação, no domingo (9), a partir das 8h, o cantor Alex Lima leva o melhor do axé à Corrida do Empreendedor, promovida pelo programa de microcrédito urbano do Banco do Nordeste, o Crediamigo, realizada na Praça Villa Lobos, no Centro de Itabaiana. O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

