Circuito CAIXA destaca o lado família da corrida de rua no Brasil

Considerada uma das modalidades mais democráticas do mundo, a corrida de rua tem no Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series uma das melhores expressões dessa máxima. Nas etapas promovidas em todas as regiões do Brasil, acolhe pessoas de todas as idades – de atletas amadores e a elite -, familiares, amigos, colegas de trabalho, casais. Todos juntos pelo ideal de buscar saúde, qualidade de vida e também evolução no desempenho esportivo.

A etapa de João Pessoa, no último domingo (21), dá a medida dessa democratização que transforma a mais tradicional série de corridas de rua do Brasil em um evento tipicamente familiar. A começar pela Elite 10km. O campeão, Gleison da Silva Santos, e a vice Rosem Mayara Vieira da Silva Santos, são casados e fizeram questão de levar o filho Emanuel, de apenas nove meses, para a prova e para o pódio. É um hábito do casal e que já haviam realizado no Circuito CAIXA Maceió, dia 7 de setembro.

Pedido de namoro – A prova da capital paraibana também foi palco para que mais um casal expressasse seu amor. Se Gleison e Rosem já formam uma família, Gilvan Fidelis da Silva tratou de dar os primeiros passos. Após completar os 10km, ela continuou correndo. Com a medalha no peito e um buquê de flores nas mãos, só parou quando encontrou Beatriz, que aceitou o presente e o pedido de namoro. “Foi apenas a oficialização do nosso relacionamento. Sou conservador quando se trata do fator família e gosto de seguir o passo a passo, seguindo os ensinamentos dos meus pais”, contou o corredor amador.

Não é exagero dizer que “o amor está no ar” nas etapas do Circuito CAIXA, como a realizada em João Pessoa. E em todos os sentidos. Desde o beijo do casal Marcia Tomaz da Silva e Kleber Rodrigues na comemoração depois de percorrerem os 5km, até o sorriso no rosto de pais e avós por introduzir filhos e netos no saudável universo da corrida. “Eventos esportivos, especialmente a corrida de rua, proporcionam momentos de união entre as pessoas. No Circuito CAIXA, em todas as etapas, é de encher os olhos ver tantas famílias e grupos de amigos desfrutando a alegria que só o nosso esporte e o apoio de empresas como a CAIXA podem proporcionar”, Hélio Takai, diretor da HT Sports, organizadora das provas.

Pegada do Bem em João Pessoa – O amor se manifesta também na solidariedade. Além da corrida pelas ruas de João Pessoa, os paraibanos também ajudaram a cuidar do próximo. Durante a entrega dos kits e na arena montada no Largo da Gameleira, muita gente fez a doação de tênis usados e em bom estado. A HT Sports faz do Pegada do Bem uma das marcas registradas do Circuito de Corridas CAIXA. E para estimular ainda mais a solidariedade, os 150 primeiros doadores ganharam uma pochete de corrida exclusiva da CAIXA. Quem quiser doar nem precisa estar inscrito no Circuito.

Os pares de tênis arrecadados em João Pessoa foram destinados a Associação Correndo para o Futuro. “Somos um projeto social de atletismo. Atendemos cerca de 60 crianças e adolescentes de João Pessoa e Cabedelo, a maioria de comunidades vulneráveis. Exercemos esse trabalho voluntariamente na pista de atletismo da UFPB eo projeto funciona de modo legal desde 2022. Já temos atletas na faculdade bolsa conquistada por meio do atletismo, e também medalhistas em nível nacional, estadual e na região norte-nordeste. Recentemente, fomos aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte e estamos em busca de apoio. Nosso objetivo é ampliar para o turno da manhã e até der mais crianças. É muito legal ver quanto ele amam o esporte”, comenta Gabriella Lacerda, treinadora e secretaria da associação.

Criada há 11 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida junto aos participantes em todos os eventos, o Pegada do Bem já arrecadou um número superior a 3 mil pares de tênis doados, beneficiando mais de 70 instituições.

Próxima parada – A caravana do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series continua no nordeste para a prova em Aracaju, dia 5 de outubro. As inscrições para a prova na capital sergipana já estão abertas e devem ser feitas diretamente no site do evento: https://circuitocaixa.com/2025-aracaju/

Temporada 2025 – O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series terá três provas a mais em relação ao ano passado. Após a abertura em Cuiabá, a caravana pegou a estrada para cumprir agenda com os corredores brasileiros em Maceió/AL (07/09) e João Pessoa/PB (21/09). Agora segue para Aracaju/SE (05/10); São Luís/MA (12/10) e Natal/RN (19/10).

História e tradição – Criado em 2004, recebeu mais de 336 mil pessoas em 154 provas pelo Brasil até 2024, considerando interrupção entre 2019 e 2023 em função da pandemia. Em 2024, no retorno às atividades, foram 11 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País. “Agora, o evento chega com quase 30% de crescimento, o que reafirma sua força como ferramenta de inclusão por meio de atividade física. É uma honra ver como a CAIXA apoia o Esporte Brasileiro. Da base ao topo”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports, confirmando que as demais sete etapas serão anunciadas em breve.

CIRCUITO CAIXA

TEMPORADA 2025

24/08 – Cuiabá (MT) – realizada

07/09 – Maceió (AL) – realizada

21/09 – João Pessoa (PB) – realizada

05/10 – Aracaju (SE)

12/10 – São Luís (MA)

19/10 – Natal (RN)

Fonte e foto ZDL