Circuito da Galinha Pintadinha chega a cidade de Aracaju

Diversão para crianças até 12 anos acontece no Shopping Jardins

A galinha mais famosa do Brasil desembarcou na capital sergipana, trazendo muita diversão e alegria em um parque para lá de especial no Shopping Jardins. O circuito com módulos infláveis e obstáculos, piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas permanece na Praça de Eventos Ipê até o dia 30 de julho. Além das brincadeiras, a atração apresenta uma Galinha Pintadinha gigante com 5 metros de altura, para fotografar e compartilhar com os amigos nas redes sociais.

O Circuito da Galinha Pintadinha é indicado para crianças até 12 anos e funciona, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. As meninas e os meninos com até 5 anos, assim como as crianças com deficiência (independente da idade), devem, obrigatoriamente, estar acompanhados por um adulto responsável não pagante. O regulamento está disponível em shoppingjardins.com.br e os ingressos estão à venda na bilheteria do parque.

Circuito da Galinha Pintadinha

O quê? Parque temático com módulos infláveis e obstáculos sensoriais, piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores, camas elásticas e Galinha Pintadinha gigante para fotos.

Quando? Até 30 de julho. Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Classificação etária? Até 12 anos.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação