Circuito da Galinha Pintadinha chega ao RioMar em clima de festa junina

A temporada de festas juninas no RioMar Aracaju começa com uma atração especial para os pequenos: o Circuito Galinha Pintadinha. Instalado na Praça de Eventos Rio, o parque temático está aberto ao público de 8 de maio a 29 de junho, e promete encantar crianças e adultos com um cenário lúdico, colorido e repleto de atrações inspiradas na famosa personagem da fazendinha.

Voltado para crianças de 2 a 12 anos, o espaço reúne atividades interativas que estimulam a imaginação e a coordenação motora dos pequenos, ao mesmo tempo em que proporcionam momentos de alegria e conexão em família. Entre as atrações, estão a piscina de bolinhas, celeiro com tobogã e escorregador, camas elásticas, corredor de elásticos, tapetes interativos e túnel divertido.

Além das brincadeiras, o parque oferece diversos ambientes instagramáveis, para registrar a experiência dos pequenos e eternizar os momentos ao lado da Galinha Pintadinha e sua turma.

O acesso ao circuito é feito mediante bilheteria, com ingressos a R$50,00 para 30 minutos de diversão, com acréscimo de R$1,00 por minuto extra. PcD paga meia-entrada e tem direito a um acompanhante não pagante.

Festa no Rancho com show da Galinha Pintadinha

E para celebrar o São João com muita festa e alegria, no dia 21 de junho, às 15h, o Arriá Kids apresentará o Show da Galinha Pintadinha. A festança acontecerá no Rancho RioMar, na área externa do shopping, com acesso gratuito mediante inscrição no App RioMar Aracaju e doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal).

Serviço

O quê? Parque da Galinha Pintadinha chega ao shopping abrindo a temporada dos festejos juninos.

Quando? De 8 de maio a 29 de junho.

Onde? Piso L1, Praça de Eventos Rio.

Acesso? Mediante bilheteria.

Valores? R$40,00 para 30 minutos de diversão (com acréscimo de R$1,00 a cada minuto extra. PcD paga meia-entrada e deve estar acompanhado de um responsável adulto não pagante.

Classificação? Crianças de 2 a 12 anos de idade.

Lotti+Caldas Comunicação