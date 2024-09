Circuito de Corridas CAIXA estreia em Aracaju com vencedores inéditos

Gleison da Silva Santos e Jeanne Barreto dos Santos ganharam pela primeira vez uma etapa do mais tradicional circuito de provas de rua do Brasil

Aracaju recebeu o Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series neste domingo (1) em uma prova de primeiras vezes. Puxando o pelotão de elite e seguidos por milhares de atletas amadores, Gleison da Silva Santos e Jeanne Barreto dos Santos cruzaram a linha de chegada para chegar a primeira vitória da carreira em uma etapa do mais tradicional circuito de provas de rua do Brasil. E a dupla promete lutar para repetir a dose no próximo domingo (8), em Salvador, e Maceió (15), próximas paradas do giro do Circuito Caixa no nordeste.

Quem também teve um dia de estreia foi Keila Costa. Medalhista pan-americana e atleta olímpica no salto, ela não se contentou em ser “apenas” a madrinha da etapa de Aracaju do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series. Além de participar da largada, chegada, premiação e interagir com as pessoas, decidiu calçar os tênis e encarar 5km. “O bichinho da corrida já me mordeu. E é como dizem: participou da primeira prova, não para mais. E ser madrinha foi muito bom. Senti uma energia muito massa das pessoas aqui em Aracaju, um lugar que eu não conhecia e adorei. Pretendo voltar”, disse ela, que é natural de Recife, Pernambuco.

Keila correu ao lado do presidente da CAIXA, Carlos Antonio Vieira Fernandes. Ele fez sua segunda prova na temporada 2024, depois de participar em Belo Horizonte, em julho. “Estou muito feliz, especialmente por ver a população de Aracaju em atividade no Circuito CAIXA, que ajuda a promover saúde para o corpo e para a mente, trazendo qualidade de vida por meio do esporte. E isso comprova a importância do retorno do Circuito CAIXA. Também estou satisfeito em ter conseguido baixar em três minutos em relação a prova em Minas Gerais. Sempre que a agenda permitir, certamente estarei presente em mais etapas”, confirmou o presidente da CAIXA.

Vencedores – Na categoria Elite masculina, Gleison da Silva Santos fechou os 10km com o tempo de 30min15. Fecharam o pódio João Marcos Santos Ferreira, com 30min40, e Anailton Santos Diogo, com 30min42. “Fiz uma boa prova, estratégica. Eu abri no quilômetro cinco, acelerei, fui feliz e venci. Muito bom o retorno do Circuito CAIXA. Eu havia corrido em 2018, no Recife, terminando em quarto lugar. Agora pretendo buscar minha segunda vitória na etapa de Maceió”, disse Gleison, que é de Garanhuns, Pernambuco.

Entre as mulheres, Jeanne Barreto dos Santos venceu com o tempo de 36min24. A campeã foi seguida por Adriana Teodosio Gonçalves (37min11) e Vanicleia Moura dos Santos (38min01). “É minha primeira vez e consegui a vitória. A prova foi maravilhosa, as meninas correram muito bem, mas consegui superar as adversárias, o vento e o calor para abrir a partir do quilômetro cinco. Agora é treinar para ganhar de novo, desta vez em casa, em Salvador”, comentou a soteropolitana Jeanne.

O Circuito de Corridas CAIXA – Etapa Aracaju foi disputado nas distâncias de 5km (corrida e caminhada) e 10km, com largada como na chegada na Passarela Carangueijo/Farol Coroa do Meio.

RESULTADOS

MASCULINO

Gleison da Silva Santos – 30min15

João Marcos Santos Ferreira – 30min40

Anailton Santos Diogo – 30min42

FEMININO

Jeanne Barreto dos Santos – 36min24

Adriana Teodosio Gonçalves – 37min11

Vanicleia Moura dos Santos – 38min01

Tradição esportiva – Criado em 2004, o Circuito de Corridas CAIXA recebeu mais de 316 mil pessoas em 143 provas pelo Brasil até 2018, quando teve sua interrupção forçada em função da pandemia após 15 anos de uma história de sucesso. Agora, em 2024, serão 10 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País.

CIRCUITO CAIXA 2024

14/07 – Brasília – Esplanada dos Ministérios – realizada

21/07 – Belo Horizonte – Praça Nova Pampulha – realizada

01/09 – Aracaju – Passarela do Caranguejo/Farol Coroa do Meio – realizada

08/09 – Salvador – Praça do Piatã

15/09 – Maceió – Estacionamento do Jaraguá

13/10 – Campo Grande – Parque das Nações Indígenas

02/11 – Goiânia – Paço Municipal

10/11 – São Paulo – CERET

24/11 – Palmas – Praia da Graciosa

08/12 – Vitória – Praça do papa

