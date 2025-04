Circuito  ‘Destino Sergipe’ da Orquestra Jovem de Sergipe chega a Lagarto nesta quarta

Nesta quarta-feira (16), às 17h30, mais um município sergipano receberá a apresentação da Orquestra Jovem de Sergipe. Desta vez, o circuito musical ‘Destino Sergipe’, chegará na cidade de Lagarto, no Centro Sul sergipano,. Iniciada em junho do ano passado, o circuito já percorreu 13 municípios de Sergipe, em todas as oito regiões do estado.

Um grupo de Camerata, com percussão e sopros, da Orquestra Principal do projeto apresentará um repertório com música clássica e popular, trazendo também canções de nomes como Dominguinhos e Luiz Gonzaga. O evento é gratuito e aberto ao público. A apresentação acontece mais uma vez em parceria com a Energisa, patrocinadora da Orquestra, em frente ao caminhão da empresa, que estará desta vez realizando ações na praça do bairro Jardim Campo Novo, em frente à Capela Santo Antônio, na avenida Nossa Senhora da Piedade.

O Circuito Musical ‘Destino Sergipe’ faz parte de um projeto de Circulação da Orquestra Jovem de Sergipe através de um Termo de Fomento por intermédio da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), que é decorrente de uma Emenda Parlamentar do ex Deputado Federal, Fábio Mitidieri. Simão Dias, Nossa Senhora da Glória, Brejo Grande, Pacatuba, Salgado, São Cristóvão, Siriri, Feira Nova, Pedra Mole, Poço Verde, Gararu, Aracaju e Rosário do Catete já receberam apresentações da série do Circuito Musical.

ORQUESTRA JOVEM DE SERGIPE

A Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE) é um projeto social realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, com o patrocínio do Grupo Energisa, da Carmo Energy, do Banco Santander e da CVCRM, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. Conta com recurso de fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através do apoio cultural do Banese e do Banese Card, e com o apoio cultural do Instituto Energisa, da Prefeitura de Aracaju e do Instituto Marcelo Déda.

O projeto tem como principal objetivo proporcionar a 280 crianças e adolescentes, de 07 a 18 anos, em sua maioria dos bairros Santa Maria e 17 de Março, mas também de outros bairros de Aracaju e da Grande Aracaju, a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de cordas, sopros, percussão, canto coral e musicalização, promovendo um encontro com a música clássica e abrindo portas para a profissionalização.

Por Manuella Miranda – foto Rapha Schmidt