Circuito inspirado no universo Miraculous chega ao RioMar Aracaju

Ladybug e Cat Noir abrem a temporada de aventuras de verão no RioMar Aracaju

Atração chega trazendo os personagens da série Miraculous, sucesso entre as crianças e aclamada mundialmente

Entre os dias 8 de janeiro e 23 de fevereiro, o RioMar Aracaju receberá o circuito de atividades inspirado na série “Miraculous – As Aventuras de Ladybug”, sucesso mundial e fenômeno do Gloob que, em 2025 celebra o 10º aniversário. A série acompanha as aventuras de dois adolescentes, Marinette e Adrien, aparentemente típicos e com identidades secretas que, como mágica, se transformam nos super-heróis Ladybug e Cat Noir, para salvar a cidade de Paris de vilões inesperados.

Através de uma proposta lúdica, a atração oferecerá aos pequenos uma experiência que irá estimular habilidades e a criatividade do público na faixa etária de 2 a 13 anos de idade. O circuito contará com espaços interativos, com atividades como Just Dance, desafio de argolas, labirinto, parede de escalada, pula-pula, jogo da memória, piscina de bolinhas, escorregador, além de espaços instagramáveis, entre eles uma reprodução da Torre Eiffel que, na série, é o ponto de encontro onde os heróis travam as batalhas entre os personagens da animação.

Para participar, o cliente deverá adquirir o ingresso no local do evento ou antecipar a compra pelo pix – chave CNPJ: 30.521.550/0001-17, em nome de Gustavo W. Mariani. De 0 a 40 minutos o valor da entrada será de R$60,00; de 41 a 80 minutos, R$ 70,00; de 81 a 120 minutos, R$ 80,00; de 121 a 160 minutos, R$ 90,00. Pessoas neurodivergentes ou PcD pagam meia-entrada, mediante apresentação da carteirinha ou laudo.

Além do circuito de diversão, durante o período em que a atração estiver no shopping, serão realizadas oficinas de máscaras, slime e pinturas com desenhos temáticos da animação. No decorrer de janeiro, acontecerá o Miraculous Day permitindo que o público possa encontrar os personagens Ladybug e Cat Noir e promovendo um momento inesquecível para os ‘miraculers’. O evento será gratuito, bastando apenas se inscrever no app do RioMar Aracaju.

Serviço

O quê? Parque inspirado na série Miraculous abre a temporada de aventuras trazem um circuito de diversão com Just Dance, desafio de argolas, labirinto, parede de escalada, pula-pula, jogo da memória, piscina de bolinhas, escorregador, além de espaços instagramáveis.

Quando? De 8 de janeiro a 23 de fevereiro.

Onde? Praça de Eventos Mar.

Horário? De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 21h.

Acesso? Mediante bilheteria

Valores? De 0 a 40 minutos o valor da entrada será de R$60,00; de 41 a 80 minutos, R$ 70,00; de 81 a 120 minutos, R$ 80,00; de 121 a 160 minutos, R$ 90,00.

Classificação etária? Crianças de 2 a 13 anos.

