CIRCUITO MUSICAL ‘DESTINO SERGIPE’ DA ORQUESTRA JOVEM DE SERGIPE SEGUE ACONTECENDO EM MUNICÍPIOS SERGIPANOS

O projeto de ‘Circulação da Orquestra Jovem de Sergipe’ percorrerá 16 municípios sergipanos

A série de apresentações da Orquestra Jovem de Sergipe foi iniciada no dia 06 de junho no município de Simão Dias, no Centro Sul sergipano, e já percorreu 07 cidades do estado. Além de Simão Dias, Brejo Grande, Feira Nova, Poço Verde, Gararu, Nossa Senhora da Glória e Siriri também já receberam uma apresentação da Orquestra.

O Circuito Musical ‘Destino Sergipe’ faz parte de um projeto de Circulação da Orquestra Jovem de Sergipe através de um Termo de Fomento por intermédio da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), que é decorrente de uma Emenda Parlamentar do ex Deputado Federal, Fábio Mitidieri.

Ainda este mês, no próximo dia 26, o ‘Destino Sergipe’ chegará à oitava cidade sergipana. A apresentação irá acontecer no município de Pacatuba, na região do Baixo São Francisco, às 18h, na praça Nossa Senhora de Lourdes. A apresentação irá acontecer no caminhão da Energisa, patrocinadora do projeto Orquestra Jovem de Sergipe. E no início de outubro, dia 03, o circuito musical chegará à Pedra Mole, no agreste central.

ORQUESTRA JOVEM DE SERGIPE

A Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE) é um projeto social realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio do Grupo Energisa, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, com recurso de fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através do apoio cultural do Banese e do Banese Card, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda.

O projeto tem como principal objetivo proporcionar a 260 crianças e adolescentes, de 07 a 18 anos, dos bairros Santa Maria e 17 de Março, a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de cordas, sopros, percussão, canto coral e musicalização, promovendo um encontro com a música clássica e abrindo portas para a profissionalização.

Por Mauella Miranda