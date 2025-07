Circuito Pais&Filhos movimenta o RioMar Aracaju, em celebração ao Dia dos Pais

Em homenagem ao Dia dos Pais, o RioMar Aracaju lança a campanha Circuito Pais&Filhos, uma celebração à paternidade ativa, ao vínculo familiar e à importância do movimento como fonte de saúde e equilíbrio. De 1º a 31 de agosto, o empreendimento promove uma programação especial que une esporte, lazer e momentos de afeto entre gerações.

Com uma proposta inovadora, o circuito contará com exposição de barco à vela, corridas, passeio ciclístico, torneios de esportes eletrônicos e diversas atividades voltadas à promoção do bem-estar e da qualidade de vida. A ideia é ressaltar o papel transformador da atividade física na rotina dos pais e filhos, fortalecendo os laços afetivos por meio de experiências conjuntas.

Além da programação, o shopping promove uma campanha promocional, que vai deixar o paizão ainda mais estiloso: nas compras a partir de R$250, mais R$50, o cliente poderá levar um óculos exclusivo da marca Fuel, ideal para acompanhar os papais, seja na prática de esportes ou nos momentos de lazer em família.

Representando todos os pais que se dedicam com coragem e sensibilidade à paternidade, o escolhido para protagonizar a campanha deste ano é o sergipano Bruno Oliveira – empreendedor, mentor e triatleta com participação no IronMan –, simbolizando a força, a disciplina e o amor que movem os pais em suas jornadas diárias.

“Queremos inspirar conexões verdadeiras e incentivar práticas que favoreçam o autocuidado, a vitalidade e a convivência familiar. O Circuito Pais&Filhos é uma homenagem a todos os pais que se superam diariamente e reconhecem no esporte uma ponte para o bem-estar físico e emocional”, destaca Danielle Sônego, gerente de Marketing do RioMar Aracaju.

Além da ação promocional, o Circuito Pais&Filhos contará com uma programação robusta, no decorrer do mês de agosto, com eventos para todos os públicos:

Segunda mostra RioMar&Vento – De 5 a 13 de agosto, uma mostra de embarcações à vela e experiências ligadas ao universo náutico;

Sergipe Gamer, em parceria com a TV Sergipe – De 15 a 17 de agosto, reunindo os melhores jogadores de e-sports em um ambiente de competição e tecnologia;

Time Sergipe ‘Jogos Escolares’ – De 21 a 24 de agosto, com torneios entre instituições de ensino que reforçam o valor da educação esportiva desde cedo;

Corrida Duque de Caxias – No dia 24 de agosto, uma ação esportiva em homenagem ao Mês do Soldado, promovida em parceria com o 28º Batalhão de Caçadores;

Passeio Ciclístico Pais&Filhos – Encerrando o mês, no dia 31 de agosto, uma pedalada coletiva que simboliza o movimento conjunto de gerações, com saúde e alegria.

Com entrada gratuita e atividades abertas ao público, o Circuito Pais&Filhos promete transformar o RioMar Aracaju em um grande palco de experiências, onde o movimento e o esporte se conectam à superação e ao amor.

