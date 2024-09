Circuito Sesc de Corridas acontece nesse domingo na Orla de Atalaia

O Sesc realiza nesse domingo, 15/09, na orla da Praia de Atalaia, a etapa Aracaju do Circuito Sesc de Corridas. A largada acontecerá às 06h, em frente ao Hotel Sesc Atalaia e contará com a participação de 1.500 atletas.

A corrida será disputada nas seguintes opções: caminhada/corrida de 2,5 km e corrida de 05 km e 10 km. Os percursos serão arbitrados pela Federação Sergipana de Atletismo e prova terá duração máxima de 120 minutos.

O sistema de cronometragem a ser utilizado será o transponde (chip) descartável. As três primeiras colocações das categorias masculina e feminina de 5 km e 10 km serão definidos por ordem de chegada (tempo bruto). As demais colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada atleta, para completar o percurso definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem.

Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada de forma legal, regularmente inscritos e sem o descumprimento do Regulamento, receberão medalhas de participação (finisher).

O Circuito Sesc de Corridas foi criado em 2018 com o objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos e um estilo de vida saudável.

Esse ano o Sesc introduziu a inscrição solidária, arrecadando mais de oito toneladas de alimentos destinados ao Sesc Mesa Brasil – rede nacional de combate a fome e o desperdício de alimentos. As doações foram destinadas as entidades sociais cadastradas no Mesa Brasil em Sergipe.

O evento é uma realização do Sesc com o apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Fonte e foto Comunicação Sesc/Se