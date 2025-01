Circula Sergipe abre inscrições para curtas-metragens e leva cinema às oito macrorregiões

O cinema sergipano ganha as estradas com o Circula Sergipe, uma iniciativa que busca democratizar o acesso ao audiovisual e valorizar a produção local. A bordo de uma Kombi, o projeto percorrerá pelo menos 16 municípios, com exibições prioritariamente em praças públicas e, em alguns casos, em escolas. A iniciativa busca alcançar regiões que raramente recebem esse tipo de atividade, conectando comunidades, celebrando a cultura local e promovendo a produção cinematográfica sergipana.

Com inscrições abertas até 14 de janeiro de 2025, o projeto oferece uma oportunidade única para cineastas exibirem suas obras em um circuito itinerante que passará pelas oito macrorregiões do estado: Alto Sertão, Agreste Central, Baixo São Francisco, Centro Sul, Grande Aracaju, Leste, Médio Sertão e Sul.

Realizado pela Rolimã Filmes, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Tarcísio Duarte, e executado pela FUNCAP/SE em parceria com o Vem de Sergipe, o projeto proporcionará uma experiência audiovisual única e transformadora, ampliando o acesso à cultura e ao cinema em Sergipe.

Serão aceitos filmes de todos os gêneros, com até 30 minutos de duração, dirigidos por sergipanos ou residentes no estado há pelo menos dois anos, e que tenham sido majoritariamente filmados em Sergipe. Os 20 filmes selecionados integrarão a mostra itinerante, com previsão de início em março, com cachê de R$ 600 por filme, e terão pelo menos duas exibições. Os cineastas poderão participar das sessões, conforme avaliação da organização.

“Queremos levar o cinema para quem nunca teve a oportunidade de vivenciar essa experiência, criando pontes entre as histórias contadas por nossos cineastas e as comunidades sergipanas”, destaca Baruch Blumberg, idealizador do Circula Sergipe. O projeto também busca fomentar o mercado audiovisual local e incentivar novos talentos na produção cinematográfica. Os interessados devem acessar a ficha de inscrição disponível em https://linktr.ee/rolimafilmes para fazer parte desse movimento que celebra a arte e a identidade sergipanas.

Sobre a Rolimã Filmes

A Rolimã Filmes é uma produtora audiovisual sergipana que valoriza a inovação, a diversidade e a cooperação. Inspirada pela missão e compromisso com o fortalecimento da cultura local, desenvolve e produz conteúdos para cinema, web e televisão, além de ações educativas e culturais, ampliando o acesso ao cinema e contribuindo para o desenvolvimento do audiovisual em Sergipe.

SERVIÇO

O que: Inscrições abertas para o projeto Circula Sergipe.

Quando: Até 14 de janeiro de 2025.

Como participar: Acesse https://linktr.ee/rolimafilmes e preencha a ficha de inscrição.

Mais informações:

Instagram: @rolimafilmes

Ayalla Anjos – Baruch Blumberg