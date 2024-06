Circular Junino leva tradição aos pontos turísticos da capital neste fim de semana

Com o intuito de espalhar cores, sons e os movimentos das danças tradicionais juninas, neste fim de semana, o Circular Junino segue levando aos principais pontos turísticos de Aracaju, trios pé de serra e quadrilheiros. O receptivo faz parte da programação do Forró Caju 2024, evento realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), e destaca a valorização dos artistas sergipanos.

Nesta sexta-feira, 14, o Circular Junino esteve na Rodoviária Velha às 10h; no sábado, chega ao Aeroporto Internacional Santa Maria, das 9 às 12h, e no Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco, às 10h; no domingo, o Circular estará na Feira do Turista às 19h, e no Mercado Augusto Franco, às 11h.

O Circular Junino tem como principal objetivo fomentar a cultura nordestina e apresentar aos aracajuanos e turistas atrativos da cidade, além de divulgar o Forró Caju 2024. A programação vai até o dia 28, deixando um clima festivo em cada canto da capital do ‘País do Forró’, dando destaque aos artistas sergipanos.

Confira a programação completa do Circular Junino:

Aeroporto Internacional Santa Maria

15 de junho

9h – Unidos em Asa Branca

10h30 – Século XX

16 de junho

9h – Xodó da Vila

10h30 – Século XX

Feira do Turista

16 de junho

19h – Unidos em Asa Branca

Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco

15 de junho

10h – Xodó da Vila

Mercado Augusto Franco

16 de junho

11h – Unidos em Asa Branca

Rodoviária Velha

14 de junho

10h – Xodó a Vila

Foto: Marcelle Cristinne