CIRURGIA ORTOGNÁTICA: PROCEDIMENTO QUE TRANSFORMOU O ROSTO DE GIOVANNA, DO BBB 25, É REALIZADO EM SERGIPE

Procedimento dispõe de técnicas minimamente invasivas e deve ser feito por profissionais de referência; objetivo é corrigir alterações no desenvolvimento ósseo da face e melhorar a qualidade de vida do paciente

A transformação facial de Giovanna Barbosa, irmã de Gracyanne Barbosa e participante do BBB 25, tem chamado a atenção do público. O procedimento responsável por essa mudança foi a cirurgia ortognática, técnica indicada para corrigir alterações ósseas da face, proporcionando um melhor posicionamento e harmonia dos maxilares e consequentemente, benefícios estéticos e funcionais. As fotos do “antes e depois” foram compartilhadas pela cirurgiã bucomaxilofacial responsável pelo procedimento e repercutiram na internet.

O cirurgião bucomaxilofacial sergipano Dr. Breno Barbosa, referência na área, explica que a cirurgia ortognática é indicada para pacientes com prognatismo mandibular (quando o queixo é projetado para frente), retrognatismo mandibular (quando o queixo é retraído), assimetria, sorriso gengival extremo, atresia maxilar e apneia do sono.

“A cirurgia ortognática tem como objetivo corrigir deformidades e melhorar a funcionalidade do complexo maxilo-mandibular. É recomendada para pacientes com queixo muito projetado, retraído ou assimétrico. Além da função, o procedimento impacta a estética, pois ao reposicionar corretamente as bases ósseas da face, promove uma harmonia facial mais equilibrada. A cirurgia também melhora a qualidade de vida, corrigindo disfunções que afetam a saúde bucal e geral”, explica o especialista.

Procedimento minimamente invasivo

A técnica consiste no reposicionamento dos ossos da mandíbula e maxila para garantir um encaixe adequado entre as arcadas dentárias. O procedimento é todo realizado por dentro da boca, onde são feitos pequenas incisões e osteotomias (cortes no osso). Em seguida, os ossos são reposicionados e fixados com placas e parafusos de titânio.

Em Sergipe, Dr. Breno e sua equipe realizam a ortognática com técnicas minimamente invasivas, o que reduz o tempo de recuperação, traz maior conforto no pós-operatório e também retorno mais rápido às atividades. “Com o avanço das técnicas minimamente invasivas, a cirurgia se tornou mais rápida e eficiente, exigindo incisões menores e uso racional de placas e parafusos. Isso contribui para menor sangramento, redução do inchaço e menor necessidade de internação prolongada. Além disso, a tecnologia digital permite a simulação prévia da cirurgia, aumentando a precisão e previsibilidade dos resultados”, destaca o Dr. Breno Barbosa.

Diagnóstico

A cirurgia ortognática, realizada por diversas celebridades como Rafaella Justus, Amanda Djehdian, Ingrid Guimarães e Bárbara Paz, tem se tornado cada vez mais acessível. Atualmente, diversos planos de saúde cobrem o procedimento, que deve ser indicado por um cirurgião bucomaxilofacial após um diagnóstico detalhado.

“Para determinar a necessidade da cirurgia, realizamos uma série de avaliações, incluindo exame clínico, radiografias, tomografias e modelos tridimensionais da arcada dentária. A análise facial criteriosa e o melhor encaixe da mordida são essenciais para definir o plano de tratamento. Além disso, antes da cirurgia, o paciente deve passar por um período de preparo com o uso de aparelho ortodôntico, que alinha os dentes e garante a mordida correta para a intervenção cirúrgica”, explica o especialista.

Benefícios estéticos e funcionais

O Dr. Breno Barbosa ressalta que a cirurgia ortognática oferece diversos benefícios, tanto funcionais quanto estéticos. “Do ponto de vista funcional, melhora a mastigação, a respiração e a fala, além de aliviar dores na articulação temporomandibular (ATM) e reduzir problemas como bruxismo e apneia do sono. Já esteticamente, promove um alinhamento mais harmonioso da face, melhorando o perfil e a simetria facial. Muitos pacientes relatam um aumento significativo na autoestima e na confiança após a cirurgia, pois além de corrigir problemas estruturais, a intervenção transforma a aparência facial de forma natural e equilibrada”, finaliza.

Texto e foto NV Comunicação