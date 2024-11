Cirurgiões Buco-Maxilo-Faciais e Implantodontistas participam Reunião Científica do Primavera

A equipe de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Primavera, coordenada pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Ferreira, realizou no dia 04/11, mais uma edição das Reuniões Científicas.

Dessa vez, o evento foi exclusivo para cirurgiões e implantodontistas convidados e contou também com a presença dos ilustres professores Dr. Luís Rogério Duarte (BA) e Dr. Fabio Freire (BA), que ministraram a conferência sobre “Novos conceitos das fixações zigomáticas na reabilitação de maxilas atróficas”. Devido ao aumento da população idosa e às consequentes perdas dentárias, essa técnica assume uma grande relevância, além de proporcionar uma alternativa eficaz para pacientes com maxilas atróficas, eliminando a necessidade de enxertos ósseos e reduzindo a morbidade pós-operatória.

No dia seguinte, no centro-cirúrgico do Hospital Primavera, foi realizada uma cirurgia conduzida pelo renomado Prof. Dr. Luís Rogério, empregando a técnica apresentada na Reunião, com a participação de membros da equipe de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital e com a condução do anestesista, Dr. Alexandre Cunha Barroso. Para o coordenador da equipe, o Prof. Dr. Luiz Carlos Ferreira, o evento superou todas as expectativas e o apoio incondicional do CEP – Centro de Ensino e Pesquisa da instituição, foi fundamental para o sucesso do mesmo.