Clara Machado registra chapa para candidatura à presidência da OAB/SE

Com o lema “OAB Forte e Independente”, a Chapa 5 é liderada por Clara Machado e David Garcez

A advogada e professora Clara Machado, registrou na última sexta-feira, 18, sua candidatura à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil /Secional Sergipe (OAB/SE). Ela terá ao seu lado o advogado David Garcez. A chapa é a de número 5 e tem como lema “OAB forte e independente”. O pleito será realizado no dia 19 de novembro, no formato on-line, e elegerá a gestão para o triênio 2025-2027.

A oficialização da Chapa 5 reuniu advogados em frente à sede da Ordem e, em seguida, em um evento, no qual os líderes da chapa apresentaram as principais propostas. Além de Clara Machado e David Garcez, a Chapa 5 traz a advogada Cláudia Dantas como candidata à direção da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (Caase) e Marcos Vinícius Mota como candidato a secretário-geral da OAB/SE.

“Somos uma chapa de renovação para a construção de uma OAB forte e independente, que devolva a voz para a advocacia e tenha o seu papel institucional novamente reconhecido pela sociedade. Precisamos retomar o protagonismo para todos os advogados e advogadas e acabar com a polarização que sempre existiu na nossa Casa para que a nossa classe possa, de fato, participar ativamente da gestão. É essencial construirmos uma OAB comprometida com a defesa intransigente de nossas prerrogativas, que lute pela celeridade processual para garantir a liberação ágil dos alvarás, que se posicione na proteção dos nossos honorários, e que tenha como pilares a inovação e o incentivo à formação continuada com o fortalecimento da ESA”, destacou Clara Machado.

Candidato a vice-presidente, David Garcez, reforçou que, atualmente, a advocacia se sente desprestigiada porque a OAB/SE não tem dado o suporte necessário para a valorização da classe em Sergipe. Outro ponto criticado é a falta de transparência da Ordem. “Nós temos uma OAB que não revela exatamente o que ela faz com a anuidade, há pouco retorno daquilo que nós advogados damos à nossa instituição. Nós exigimos transparência e uma Ordem altiva, que defenda o advogado. Queremos levantar e restabelecer o prestígio que a advocacia tem e merece”, completou.

Compromissos

As propostas da Chapa 5, que poderão ser acompanhadas por meio do perfil @oabforte.se no Instagram, estão pautadas nos eixos transparência, planejamento estratégico, prerrogativas, advocacia dativa de Sergipe, Caase, Escola Superior da Advocacia (ESA), protagonismo e independência das Comissões, além da valorização da mulher advogada.

Entre os principais compromissos estão a melhoria do portal da transparência e o estabelecimento de auditoria externa para auxiliar os conselheiros na aprovação das contas; a contratação de uma empresa especializada em planejamento estratégico, que trabalhe de acordo com as necessidades dos advogados; a criação de uma caravana estadual e de comitês regionais das prerrogativas; e a criação da Lei da Advocacia Dativa do Estado de Sergipe.

Também incluem a lista de compromissos: ações para levar os serviços da Caase para o interior, a criação de programas voltados ao esporte e à saúde mental e a construção de novos coworkings que tenham ferramentas de tecnologia; ações para acelerar e fortalecer a advocacia com programas voltados à carreira; o estabelecimento de um programa de projetos para desenvolver o protagonismo e a independência das comissões; além da criação de plano estadual de valorização da mulher advogada e de uma ouvidoria exclusiva para mulheres.

Eleições OAB/SE

As eleições para o triênio 2025/2027 da OAB/SE acontecerão no dia 19 de novembro, pela primeira vez, no formato on-line. Para votar, é preciso estar inscrito na OAB/SE e estar adimplente com a sua anuidade.

Além da diretoria da OAB/SE, os advogados escolherão para os próximos três anos, os conselheiros seccionais titulares e suplentes, os conselheiros federais por Sergipe e os dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados (Caase).

