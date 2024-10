Clara Machado reúne a jovem advocacia para debater desafios iniciais da carreira

A advogada e professora Clara Machado, candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Sergipe (OAB/SE) pela Chapa 5, reuniu a jovem advocacia na noite desta quinta-feira, 24, para estabelecer um canal de diálogo com advogados e advogadas em início de carreira, para ouvir as principais dificuldades e desafios no exercício da profissão.

Durante o encontro, Clara Machado destacou a importância de compreender essas dores e, na oportunidade, apresentou as propostas e iniciativas da Chapa 5. “Os pilares da nossa Chapa incluem diversas ações voltadas para a empregabilidade, buscando soluções práticas para fortalecer a atuação dos profissionais no mercado de trabalho e no futuro da carreira de quem quer realmente advogar”, detalhou.

A Chapa 5 apresenta diversos projetos voltados à jovem advocacia, entre eles, um programa voltado para apoiar os novos advogados assim que saem da universidade. “Esse programa, vinculado à Academia de Advocacia Aplicada, oferece acompanhamento nos primeiros seis meses de carreira e um suporte completo, com mentorias, orientações para a estruturação de escritórios, cursos presenciais, laboratório para aprimoramento de audiências, júri, sustentação oral e treinamentos específicos para ajudar a jovem advocacia a iniciar suas trajetórias profissionais com mais segurança e sucesso”, explicou Clara Machado.

Candidato a vice-presidente pela Chapa 5, David Garcez acrescenta que o grupo também possui propostas para a advocacia dativa. O objetivo é solucionar o problema crônico enfrentado por advogados que atuam suprindo a ausência de defensores públicos, os chamados advogados dativos. A principal questão é a remuneração desses profissionais, tanto em termos de valor quanto na forma de recebimento.

“Atualmente, muitos advogados enfrentam longos atrasos, chegando a esperar mais de seis meses para receber o pagamento pelos serviços prestados. A proposta é que a OAB/SE, construa, junto aos Poderes Legislativos, Executivos e Judiciários, uma lei que garantindo uma remuneração justa e rápida. Esse e outros projetos do nosso programa têm como foco auxiliar os advogados em início de carreira, ajudando-os a se consolidar na profissão e evitando que abandonem a carreira precocemente”, pontuou David Garcez.

O advogado Felipe Araújo, que atua na profissão há três anos, reforçou que a remuneração é uma questão importante para a jovem advocacia. “Precisamos regulamentar a advocacia dativa no Estado, pois, atualmente, estamos à mercê do Judiciário. Hoje, o magistrado é quem decide quanto o advogado receberá por sua atuação na advocacia dativa. Não há qualquer parâmetro estabelecido e o valor arbitrado pelo magistrado é definitivo. Já acionamos a nossa seccional da OAB para que intermediasse um diálogo com o Estado sobre essa questão, mas, até o momento, não obtivemos nenhum retorno ou resposta”, opinou.

Outras propostas para a jovem advocacia

Uma outra iniciativa proposta pela Chapa 5 é a criação do programa ‘Minhas Primeiras Experiências’, voltado para advogados que não tiveram a chance de adquirir a experiência prática necessária para atuar em um júri, conduzir audiências trabalhistas ou participar de instruções.

“Sabemos o quanto é desafiador para um advogado recém-inscrito, que talvez não tenha tido a oportunidade de estagiar em um escritório e adquirir as experiências necessárias para atuar em um júri, conduzir uma audiência trabalhista ou participar de uma instrução. O programa busca justamente proporcionar a esses jovens advogados a oportunidade de adquirir prática, trabalhando em escritórios previamente habilitados pela Ordem. Eles poderão vivenciar atividades como a sustentação oral e a participação em procedimentos de júri, o que aumentará sua segurança e preparação para, no futuro, atuarem com mais confiança e experiência”, explicou Clara Machado.

Além disso, o programa de aceleração de escritórios vai impulsionar a carreira na advocacia, oferecendo um pacote abrangente de benefícios, como serviços de contabilidade, apoio ao empreendedorismo jurídico e acesso a novas tecnologias, para apoiar o exercício da profissão.

Clara Machado destaca também que a Chapa 5 planeja destinar a anuidade paga pelos advogados para a concessão de créditos que poderão ser utilizados para cobrir custos de cursos de extensão e pós-graduação oferecidos pela Escola Superior de Advocacia.

“Em busca de promover a qualificação, vamos lançar o programa ‘OAB nas Universidades’, que conectará a OAB aos estudantes de Direito, promovendo a integração por meio de palestras, workshops e atividades práticas, com o objetivo de aproximá-los da profissão”, concluiu a candidata à presidência da OAB/SE.

Chapa 5

Liderada por Clara Machado, candidata à presidência, e David Garcez, candidato à vice-presidência, a Chapa 5, traz a advogada Cláudia Dantas como candidata à direção da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (Caase) e Marcos Vinícius Mota como candidato a secretário-geral da OAB/SE.

Visando tornar a OAB/SE uma instituição forte e independente, a chapa tem diversas propostas, que estão pautadas nos eixos transparência, planejamento estratégico, prerrogativas, advocacia dativa de Sergipe, Caase, Escola Superior da Advocacia (ESA), protagonismo e independência das Comissões, além da valorização da mulher advogada. Todas as propostas e projetos podem ser visualizados no perfil @oabforte.se no Instagram.

Fonte e foto NV Comunicação