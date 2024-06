Dia 04/06 na Galeria de Arte Sesc

Nessa terça-feira, 04/06, às 18h, a Galeria de Arte Sesc Cícero Alves dos Santos – Véio abre a exposição ‘Clemilda: um reinado entre ritmos, risos e resistência’. A mostra é um passeio cultural acerca da vida e da obra da cantora através de fotos, discos e objetos pessoas.

Clemilda Ferreira da Silva nasceu em 1936, em São José da Laje, município alagoano. As suas vivências, memórias e raízes do território de origem a fizeram possuir uma verdadeira identidade artística marcada por oportunidades e transformações. Clemilda cantava cocos, reisados, aboios, xotes, cirandas, xaxados e muitas outras riquezas do nordeste brasileiro.

E foi a partir dessa verdadeira personalidade plural, que o reinado foi construído e reconhecida a sua irreverência, elemento que sempre fez parte da personalidade da artista, que teve maior notoriedade durante a década de 80 a partir das inusitadas canções de duplo sentido, que a levaram, inclusive, a receber discos de ouro, com grandes sucessos como “Forró cheiroso” e “Prenda o Tadeu”, sem falar na projeção e circulação dessa artista pelo país.

Para a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, manter em evidência e reconhecer as referências da cantora Clemilda contribui para o fortalecimento do seu legado e a construção de nossas identidades. “A exposição é uma experiência, para que possamos conhecer um pouco mais sobre a figura que o nosso estado naturalmente acolheu e incorporou ao seu grande elenco”, ressaltou.

Serviço:

04/06, às 18h – abertura oficial

De 05 a 30/06: abertura para o público e agendamento de visitas mediadas, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h30

Local: Rua Senador Rollemberg, 77, Bairro São José. Contato pelo galeriadearte@se.sesc.com.br

Fonte e foto Comunicação Sesc