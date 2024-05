Cleudson Passos encerra a 5ª temporada do Viva Música

Artista apresenta-se neste domingo, 26 de maio, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

O cair da noite deste domingo, 26 de maio, em Aracaju (SE), será ao som da boa música de Cleudson Passos. Às 18 horas, o artista e professor do Conservatório de Música de Sergipe sobe ao palco do Shopping Jardins e agracia o público com um show intimista na Praça de Alimentação Arcos. A apresentação encerra a temporada de maio do projeto Viva Música e o acesso será gratuito.

Cleudson Passou promete alegrar o público com interpretações únicas de clássicos da bossa nova, MPB e do axé music, além de composições próprias. Além de curtir a boa música, a plateia poderá aproveitar os preços reduzidos de algumas bebidas e petiscos para deixar a noite ainda mais especial.

Viva Música

O quê? O projeto que coloca em evidência os talentos da cena artística sergipana brinda as famílias com a boa música de Cleudson Passos.

Quando? Domingo, 26 de maio, a partir das 18h.

Onde? Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação