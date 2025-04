Clevinho Santana vai gravar audiovisual ‘De volta às origens’ em Arauá e convida fãs

O cantor Clevinho Santana escolheu a sua terra natal, Arauá, para fazer a gravação do seu primeiro audiovisual ‘De volta às origens’ que será realizada a partir das 16h da segunda-feira, 21 de abril, com entrada franca e participação especial de Luanzinho Moraes, Gusttavinho Sobral, Kadu Vieira, Fabinho Moral, Seeway, Gabi Lopes, Davi Ribeiro, Andinho Atrevido, Lucinho Mendes, Gordinho Safado e Devinho MP Massa. A assessoria de imprensa é da Navarro Comunicação.

“Estou muito feliz de fazer essa gravação em Arauá para reencontrar familiares, amigos e fãs que fazem parte da minha história. Será uma grande celebração e quero contar com a presença de todos para a gente se divertir muito e fazer também o maior paredão do Brasil”, convida.

O artista disse ainda que ‘De Volta às Origens’ vai registrar a história dele e influências que moldaram o seu caminho na música. “O projeto visa revisitar momentos importantes da minha vida e carreira, prestando homenagem as minhas raízes e à comunidade de Arauá, que sempre me acolheu e me incentivou.

Será inesquecível e vamos comemorar a vida juntos, vibra.

Clevinho iniciou a carreira como cantor em 2022, fez muito sucesso com o primeiro hit ‘Barriguinha Saradinha’ e ganhou o Prêmio Olho Vivo como cantor revelação em 2023. No ano seguinte participou do reality show A Grande Conquista na Record TV. Ele também é dançarino, modelo e influenciador digital.

Texto e foto Fredson Navarro