Clevinho Santana vai lançar audiovisual ‘De volta as Origens’ neste sábado

O cantor Clevinho Santana vai fazer o lançamento oficial do seu audiovisual ‘De volta às Origens’ neste sábado, 24 de maio. O show especial vai ser realizado na Associação dos Oficiais da Polícia Militar, a partir das 20h em Aracaju. O show vai contar com participação especial de Zanny, Adalgiza, Leonne O Nobre, Marquinhos Arrebenta, Gaby Lopes, Torcedor e Edson Leite. Ruan e Ramon e Somos Loucos. A assessoria de imprensa é da Navarro Comunicação.

“Estou muito feliz em fazer o lançamento deste trabalho em Aracaju. O audiovisual foi feito com muito carinho e tenho certeza que todos vão se divertir muito. A gravação em Arauá foi linda com a presença dos meus familiares, amigos e fãs que fazem parte da minha história. Este show será uma grande celebração e quero contar com a presença de todos para a gente fazer também o maior paredão do Brasil”, convida.

Clevinho escolheu a sua terra natal, Arauá, para fazer a gravação do seu primeiro audiovisual ‘De volta às origens’ realizado em abril deste ano com participação de Luanzinho Moraes, Gusttavinho Sobral, Kadu Vieira, Fabinho Moral, Seeway, Gabi Lopes, Davi Ribeiro, Andinho Atrevido, Lucinho Mendes, Gordinho Safado e Devinho MP Massa.

O artista disse ainda que ‘De Volta às Origens’ vai registrar a história dele e influências que moldaram o seu caminho na música. “O projeto visa revisitar momentos importantes da minha vida e carreira, prestando homenagem as minhas raízes e à comunidade de Arauá, que sempre me acolheu e me incentivou. Será inesquecível e vamos comemorar a vida juntos, vibra.

Clevinho iniciou a carreira como cantor em 2022, fez muito sucesso com o primeiro hit ‘Barriguinha Saradinha’ e ganhou o Prêmio Olho Vivo como cantor revelação em 2023. No ano seguinte participou do reality show A Grande Conquista na Record TV. Ele também é dançarino, modelo e influenciador digital.

Por Fredson Navarro / Navarro Comunicação