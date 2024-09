Cliente da Energisa é premiado na promoção  dois anos de conta grátis em Sergipe

Clientes podem participar da promoção até 31 de dezembro

Já imaginou ser contemplado com dois anos de conta grátis de energia? Os clientes da Energisa Sergipe podem concorrer mensalmente na campanha “Dois Anos de conta grátis”. O cadastro na promoção pode ser realizado até 31 de dezembro no site pix.energisa.com.br.

O cliente Genivaldo Dantas da Rocha mora em Aracaju e foi contemplado no sorteio da promoção, que premia com até R$ 6 mil clientes que pagam as contas de luz pelo QR Code PIX ou débito automático. O valor pode ser usado por até dois anos, em descontos divididos mensalmente na conta de luz.

“Minha palavra é gratidão por essa oportunidade que a Energisa está nos dando. Vou ficar dois anos sem pagar a conta e uma economia de R$ 250 por mês, que vai ser investida nos estudos do meu filho que é muito importante”, conta Genivaldo.

O coordenador de Atendimento da Energisa Sergipe, Rosano Freitas, explica que para participar da promoção, o consumidor deve pagar a sua conta de luz utilizando o QR Code PIX e se cadastrar pelo site https://pix.energisa.com.br, aplicativo Energisa On, totem de autoatendimento e Gisa até o dia 31 de dezembro deste ano.

“O cliente tem duas opções para realizar o pagamento: basta abrir o app do banco de sua preferência ou carteira digital, escolher a opção PIX, apontar a câmera do celular para o QR Code impresso na conta de luz e conferir os dados para pagamento. Também pode ser utilizada a opção ‘Pix Copia e Cola’, disponível diretamente no aplicativo Energisa ON ou em qualquer outro canal de atendimento oficial da distribuidora”, explica.

Regulamento

A Energisa orienta que os clientes leiam o regulamento antes de realizar o cadastro na promoção. “Uma informação importante que consta no regulamento é que ao se cadastrar na promoção e pagar a sua primeira fatura por pix, o cliente consente em receber suas próximas faturas de energia somente com QR Code do pix, com exceção para clientes que efetuam o pagamento por débito automático. Outro ponto é fundamental é que os participantes tenham os seus CPFs atrelados à conta de energia. Será permitida a participação de mais uma unidade consumidora por CPF cadastrado”, afirma orienta.

Para saber mais detalhes sobre o regulamento e como participar campanha, acesse https://pix.energisa.com.br e fique por dentro.

