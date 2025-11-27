Clientes Banese Card Elo Nanquim têm pontos Livelo turbinados durante Black Friday

Até o próximo domingo, 30 de novembro, compras feitas com o cartão Banese Card Elo Nanquim darão direito a 2,6 pontos por dólar.

Os clientes Banese Card Elo Nanquim terão pontos Livelo turbinados nas compras feitas até o dia 30 de novembro, data em que será encerrada a campanha “Black Friday Banese Card Elo Nanquim 2025”. Ao realizar compras, nas lojas físicas ou online credenciadas, no Brasil ou no exterior, o usuário do cartão garantirá 2,6 pontos por dólar, excelente oportunidade para acumular uma boa pontuação e transformá-la em viagens, produtos ou diversas outras experiências.

Os pontos adquiridos na promoção, que foi iniciada nesta quarta-feira, 26 de novembro, possuem validade de 24 meses a contar da data em que a pontuação for creditada na conta Livelo do participante. Para desfrutar desse benefício, o usuário deverá ser pessoa física residente e domiciliada no Brasil, ser o titular do cartão e estar adimplente junto ao Banese Card.

Sobre o Banese Card Elo Nanquim

Com bandeira Elo, o Banese Card Elo Nanquim é destinado a clientes com renda mensal a partir de R$ 10 mil, sendo a opção ideal para realizar sonhos ou transformar projetos em realidade. Em decorrência das vantagens que oferece por meio de um excelente programa de benefícios e recompensas, e por ser aceito em milhares de estabelecimentos dentro e fora do país, o Banese Card Elo Nanquim possui clientes em todos os estados brasileiros.

Além de um sistema de segurança de alta tecnologia, que garante ao cliente usar o cartão de maneira tranquila, o Banese Card Elo Nanquim também possui como diferenciais: o recebimento de 2,2 pontos Livelo por dólar; anuidade zero durante o primeiro ano, e gratuidade após esse período se os gastos por fatura forem iguais ou superiores a R$ 5.500 (inclusive para os cartões adicionais); seis benefícios entre as mais de 20 opções oferecidas pelo programa Elo Flex; seguro-viagem e acesso a sala Vip em aeroportos, entre outras vantagens.

Para ser cliente do Banese Card Elo Nanquim o interessado deve preencher a proposta disponibilizada no site www.banesecard.com.br , clicando No botão “Peça seu cartão”, no canto superior direito da tela.

