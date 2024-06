CLIENTES DA ENERGISA PODEM CONCORRER A 2 ANOS DE CONTA GRÁTIS; EXCLUSIVA PRA QUEM USAR PIX OU DÉBITO AUTOMÁTICO

Clientes da Energisa podem concorrer a dois anos de conta grátis; Chance é exclusiva para clientes que usarem PIX ou débito automático

Aproveitando o sucesso da última edição da campanha, o Grupo Energisa adicionou um novo benefício aos clientes de suas distribuidoras que pagarem suas contas de luz pelo QR Code PIX ou débito automático. Além de ter a chance de ganhar dois anos de contas grátis, a campanha “Dois anos de conta grátis” disponibilizará centenas de vale-compras de R$ 100,00.

Desde o julho de 2023, foram contemplados 81 clientes nesta promoção nos 11 estados onde a Energisa atua. O cliente Fábio dos Santos Silva foi um dos contemplados com o prêmio em Sergipe e terá desconto mensal de R$ 250 na conta de energia durante dois anos, somando o valor total de R$ 6 mil. “Vi no talão da conta de energia o aviso da promoção e fiz o meu cadastro. Eu ia pagar de qualquer forma e fiz o pagamento pelo pix. É muito bom porque R$ 6 mil faz muita diferença no bolso. Já vou aplicar esse valor em outra coisa”, conta Fábio.

Para participar, o consumidor deve pagar a sua conta de luz utilizando o QR Code PIX e se cadastrar pelo site https://pix.energisa.com.br, aplicativo Energisa On, totem de autoatendimento e Gisa até o dia 31 de dezembro deste ano. O cliente tem duas opções para realizar o pagamento: basta abrir o app do banco de sua preferência ou carteira digital, escolher a opção PIX, apontar a câmera do celular para o QR Code impresso na conta de luz, conferir os dados e pronto. O cliente também pode utilizar a opção ‘Pix Copia e Cola’.

O coordenador de Atendimento da Energisa Sergipe, Rosano Freitas, orienta que os clientes devem adotar alguns cuidados no momento de realizar o pagamento. “É importante utilizar os canais oficiais da Energisa. O cliente deve realizar o pagamento utilizando o QR Code disponível nas faturas impressas ou selecionar essa opção de pagamento pelos canais de atendimento oficiais da distribuidora. Além de conferir os dados do destinatário antes de efetuar o pagamento”, explica Rosano.

O cadastro na promoção ocorre pelo CPF, por isso a importância do cliente manter os dados cadastrais atualizados junto à Energisa. A atualização pode ser realizada pelos canais de atendimento: servicos.energisa.com.br, Aplicativo Energisa On ou pelo WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715 e escolher a opção “atualizar dados”.

“Ao se cadastrar na promoção e pagar a sua primeira fatura por pix, o cliente consente em receber suas próximas faturas de energia somente com QR Code do pix, com exceção para clientes que efetuam o pagamento por débito automático. Reforçamos a importância dos nossos clientes lerem o regulamento da promoção e esclarecer todas as dúvidas junto à distribuidora”, ressalta Rosano.

Para saber mais detalhes sobre o regulamento e como participar campanha, acesse https://pix.energisa.com.br e fique por dentro.

www.energisa.com.br

Foto assessoria

Por Adriana Freitas