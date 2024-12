Clientes da Energisa podem negociar débitos em até 36 vezes

Negociação pode ser realizada pelos canais digitais

Com a chegada das festas de final de ano, muitas famílias aproveitam a oportunidade para colocar as contas em dia. O 13º salário é uma renda extra que pode ajudar na negociação dos débitos. Por isso, a Energisa está com uma campanha de negociação que oferece descontos especiais e pode ser realizada sem sair de casa pelos canais digitais.

Entre as condições de negociação está o parcelamento em até 36 vezes, sem entrada inicial, com descontos de até 80% sobre o valor da dívida. As condições são válidas para clientes de baixa tensão – residências e pequenas empresas – que tenham ao menos uma fatura vencida há mais de um dia.

Com as condições personalizadas, a Energisa reforça seu compromisso em ajudar os clientes a regularizarem as contas de maneira prática e acessível, atendendo as necessidades de cada cliente, oferecendo flexibilidade e vantagens. “Estamos oferecendo mais uma oportunidade de negociação para os nossos clientes. A renda extra do 13º é uma oportunidade resolver essas pendências e iniciar o ano sem débitos. Aproveite o momento para usar essa renda extra de forma estratégica, quitando dívidas essenciais e garantindo sua tranquilidade financeira para 2025”, afirma o coordenador comercial, Bernard Gouveia.

Como negociar

A negociação de dívidas pode ser feita de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais de atendimento como o chat da Gisa em www.gisa.energisa.com.br, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site energisa.com.br. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

Para quem deseja realizar a negociação presencial, a Energisa está com pontos de atendimento em Nossa Senhora do Socorro:

12/12 e 13/12 -Nossa Senhora do Socorro

Local: Rua Marcos Evangelista no Marcos Freire II – Próximo à agência de atendimento da Energisa.

Horário: 8h às 16h

19/12 e 20/12: Conjunto Jardim- Nossa Senhora do Socorro

Local: Rua São João na Praça da Santa, próximo a Escola Municipal Professora Maria da Conceição Cruz Vasconcelos.

Horário: 8h às 16h

Por Adriana Freitas