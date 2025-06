Clientes podem atualizar cadastro pelos canais digitais; Serviço pode ser realizado sem sair de casa

Manter o cadastro atualizado é essencial para que a distribuidora possa se comunicar de forma eficiente com seus clientes. A atualização deve ser feita sempre que houver mudança de endereço, e-mail ou telefone. Essa atualização pode ser realizada de forma prática, pelos canais digitais, sem sair de casa.

Segundo o coordenador comercial Bernard Gouveia, a atualização dos dados cadastrais está prevista na resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que trata dos direitos e deveres dos consumidores. “É um direito do cliente ser informado, por exemplo, sobre desligamentos programados. Por outro lado, é dever do cliente manter seus dados sempre atualizados. Por isso, reforçamos a importância dessa prática”, destaca.

Com os dados atualizados, o cliente tem acesso facilitado a diversos serviços, como emissão de segunda via da fatura, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social, entre outros. A atualização pode ser realizada pelo aplicativo Energisa ON, site www.energisa.com.br ou pelo WhatsApp, no endereço www.gisa.energisa.com.br.

Bernard também reforça a importância da mudança de titularidade, em caso de alteração de endereço. “A fatura de energia está vinculada ao titular da conta, ou seja, ao CPF ou CNPJ. Se o cliente mudar de endereço e não solicitar a troca de titularidade, continuará responsável pelo consumo do novo morador. Por isso, é fundamental solicitar o desligamento e atualizar o titular da conta assim que houver mudança”, orienta.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play e App Store)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Central de Atendimento: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas