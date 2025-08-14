Clientes podem negociar débitos na Van de atendimento no bairro Soledade

Nesta quinta-feira, 14, a van de negociação da Energisa está na Avenida Carlos Marquês, em frente à Unidade de Saúde da Família Carlos Hardmam Côrtes, no Bairro Soledade para realizar negociação de débitos. Os clientes podem negociar com condições especiais a partir de duas contas em atraso. A ação acontece até a próxima sexta-feira, 15.

Os clientes podem realizar o parcelamento do débito em até 36 vezes. O horário de funcionamento da Van é das 9h às 15h30h. Basta levar o documento de identificação e a fatura de energia para realizar a negociação dos débitos.

“O objetivo é oferecer sempre condições para que o nosso cliente possa negociar o débito. Mensalmente visitamos bairros diferentes para facilitar essa negociação e evitar a suspensão do fornecimento de energia. Quem tiver com duas contas em atraso pode buscar a van de atendimento para negociar”, afirma o coordenador comercial da Energisa, Bernard Gouveia.

Canais digitais

Para quem não quer sair de casa, a negociação pode realizada pelos canais digitais. O cliente pode entrar em contato pelo WhatsApp (Gisa) 98101-0715, no site www.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On.

Texto e foto Adriana Freitas