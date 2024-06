Clima romântico e grandes sucessos marcam Arraiá do Povo no Dia dos Namorados

A quarta-feira (12), foi de muito forró carregado de amor no Arraiá do Povo 2024. No Dia dos Namorados, milhares de casais foram até a Orla da Atalaia dançar ao som de diversos gêneros do forró. O repertório de grandes sucessos que embalou o público ficou a cargo de Ittauan, Danielzinho Jr e Xand Avião, este último sendo a grande atração da noite.

Dentre os vários casais presentes nos shows, estavam a professora Silvaneide Andrade e o policial Max Dantas, que começaram a namorar justamente na época junina, e hoje já têm 16 anos de casados. “É uma festa muito bonita e grandiosa, reforçando a tradição do nosso Nordeste, cada ano está se expandindo mais. A gente sempre vem junto, começamos a namorar aqui, nada mais justo que aproveitar”, disse Silvaneide.

A fisioterapeuta Iane Fagundes e o agente penitenciário Ailton Andrei, que namoram há quatro anos e meio, também aproveitaram o 12 de junho no Arraiá. “A festa está muito boa, com tudo muito organizado, tudo bom. Hoje é Dia dos Namorados, e eu também sou fã de Xand Avião, então unimos tudo”, afirmou Iane.

E cumprindo a sua premissa de inclusão, o Arraiá do Povo também é uma festa que abraça todas as formas de amor. Os autônomos Bruno Silveira e Pedro Henrique, namorados há dois anos, foram aproveitar a noite em clima de paz e tranquilidade. “Todo ano a festa é maravilhosa, mas esse ano está ainda melhor. É muito bom poder comemorar essa data importante aqui. Todos os dias são de amor, mas hoje tem um empurrãozinho para curtir”, exaltou Bruno.

Shows da noite

A grande atração da noite romântica foi Xand Avião. O cantor é um dos principais do cenário nacional desde a época da banda Aviões do Forró, já é figurinha carimbada no estado, e exaltou o crescimento do São João de Sergipe. “Faço essa festa aqui há mais de 15 anos, e hoje Sergipe está em evidência no circuito nacional. A organização é tão grande quanto outras grandes cidades. Hoje é um dia especial, ainda mais por ser Dia dos Namorados, minha mulher veio assistir… está tudo em casa!”, exaltou.

Mais cedo, o evento começou com o cantor Ittauan. O sergipano, conhecido como ‘capitão’, participou do Arraiá do Povo pelo segundo ano consecutivo. “Fico muito feliz em mais uma vez estar nessa festa. Agradeço ao Governo de Sergipe pelo convite, a organização está linda. Hoje é dia dos namorados, e o capitão está aqui para apaixonar todo mundo. Para nós sergipanos isso é um presente, e temos que mostrar serviço”, afirmou.

Além deles, subiu ao palco Danielzinho Júnior. O sanfoneiro sergipano exaltou o público local e a alegria de estar em casa. “É o maior arraiá de Sergipe, e é uma honra poder cantar aqui pelo segundo ano consecutivo. Agradeço demais ao Governo do Estado pelo carinho com o sanfoneiro. É aquele forró para beijar muito na boca no dia 12”, brincou o artista.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

