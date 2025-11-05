Clínica Fertilità reforça importância do espermograma e da micro-TESE na saúde reprodutiva

Durante o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização do câncer de próstata e da saúde do homem como um todo, a Clínica Fertilità destaca um tema que muitas vezes passa despercebido nas campanhas: a fertilidade masculina. Além da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o período é um convite para que os homens também cuidem da sua saúde reprodutiva, com atenção especial a exames como o espermograma e procedimentos avançados como a micro-TESE.

Espermograma: o primeiro passo para avaliar a fertilidade masculina

“O espermograma é o exame básico e essencial para avaliar a qualidade do sêmen e a capacidade reprodutiva do homem. Ele analisa parâmetros como concentração, motilidade e morfologia dos espermatozoides, permitindo detectar possíveis alterações que possam dificultar a concepção. Fatores como estresse, tabagismo, álcool, obesidade e exposição a substâncias tóxicas podem impactar diretamente a produção espermática”, explica Dr. Iuri Telles, ginecologista referência em reprodução humana assistida e CEO da Clínica Fertilità.

“Assim como as mulheres realizam exames preventivos periódicos, os homens também precisam incluir o espermograma em sua rotina, especialmente aqueles que planejam ter filhos. A fertilidade masculina é um marcador importante da saúde global do homem”, reforça Dr. Iuri.

Micro-TESE: tecnologia e precisão no tratamento da infertilidade

Em casos de azoospermia — quando não há espermatozoides detectáveis no sêmen —, a micro-TESE (microdissecção testicular) surge como uma técnica revolucionária. Realizada com auxílio de microscópio cirúrgico, o procedimento permite identificar e extrair espermatozoides diretamente dos túbulos seminíferos dos testículos, com alta taxa de sucesso e mínima invasão.

A Clínica Fertilità, referência em medicina reprodutiva, destaca que o avanço das técnicas de reprodução assistida e dos métodos de coleta espermática tem proporcionado novas possibilidades para casais que enfrentam desafios para engravidar. “O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem mudar completamente o prognóstico de fertilidade de um casal”, ressalta Dra. Andrea Telles, ginecologista referência em reprodução humana assistida e CEO da Clínica Fertilità.

Cuidar também é prevenir

Neste Novembro Azul, a Fertilità reforça que cuidar da saúde reprodutiva é um ato de autocuidado e de amor. Homens que realizam o espermograma e buscam orientação médica adequada estão não apenas prevenindo doenças, mas também garantindo seu bem-estar e preservando o sonho da paternidade.

Mais informações:

WhatsApp: (79) 3211-5139

Instagram: @clinicafertilita

www.fertilita.com.br

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa da Clínica Fertilità. Foto: divulgação.