Clinradi adota estratégia com máscara de super-herói para tratamento radioterápico

A luta contra o câncer exige coragem, e uma pequena paciente da Clinradi tem demonstrado que a força dos super-heróis vai muito além das telas. Diagnosticada com um tumor cerebral, a menina está em tratamento e passará por sessões diárias de radioterapia no crânio. Para garantir a precisão do procedimento, será necessário o uso de uma máscara termoplástica, que imobiliza o rosto e a cabeça durante cada sessão.

Apesar de essencial, essa máscara pode causar desconforto e ansiedade em crianças. Em muitos casos, é necessário recorrer à anestesia para garantir a realização do tratamento. No entanto, na Clinradi, a abordagem vai além da técnica e da tecnologia: a equipe aposta na humanização do atendimento, incentivando as crianças a enfrentarem o desafio de forma lúdica e corajosa, sem a necessidade de sedação.

Transformando o tratamento em uma jornada heroica

A coordenadora de enfermagem da radioterapia da Clinradi, Karina Oliveira Nunes, explica que a equipe utiliza personagens e heróis para inspirar os pequenos pacientes.

“Buscamos encorajar as crianças para que enfrentem o tratamento como verdadeiros super-heróis. Com um atendimento humanizado, acolhemos não só os pacientes, mas também suas famílias, oferecendo carinho e apoio em cada etapa”, explica.

Foi assim que a pequena guerreira escolheu sua própria armadura: uma máscara personalizada da Mulher Maravilha, com o famoso laço da coragem. A iniciativa fez toda a diferença no seu processo de adaptação ao tratamento, permitindo que ela participasse das sessões sem a necessidade de anestesia diária.

A Importância da máscara no tratamento

“A máscara termoplástica é um equipamento essencial na radioterapia craniana, pois mantém a cabeça do paciente imóvel, garantindo que a radiação atinja exatamente a área do tumor, sem comprometer tecidos saudáveis. Para crianças, no entanto, essa imobilização pode ser um grande desafio”, afirma o médico radio-oncologista Dr. Ramon Gatto.

“Personalizar as máscaras com os personagens favoritos dos pequenos, tornando o momento do tratamento mais leve e menos assustador, tem sido um sucesso. A estratégia tem mostrado ótimos resultados, ajudando crianças a enfrentarem a radioterapia com mais confiança e reduzindo a necessidade de sedação. Com essa iniciativa, a Clinradi reafirma seu compromisso com um atendimento que vai além da técnica, levando acolhimento, empatia e coragem para cada paciente, afinal, toda heroína precisa de uma armadura — e essa pequena guerreira já encontrou a sua”, finaliza a enfermeira Karina Oliveira.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.