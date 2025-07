Clube apresenta nova temporada de eventos e amplia seu universo de experiências

Com programação diversa, o Clube anuncia os eventos que marcam o segundo semestre de 2025 e já projeta novidades para 2026

Conhecido por transformar festas em experiências memoráveis, o Clube se prepara para uma sequência de novidades que prometem movimentar o segundo semestre de 2025 e o início de 2026. Com eventos que vão do samba ao sertanejo, passando por collabs gastronômicas e, agora, até corrida de rua, a marca sergipana reforça seu posicionamento como referência em criatividade, ousadia e conexão com o público.

Fundado em 2009, o Clube nasceu do desejo de um grupo de amigos em fazer diferente e fazer bem feito. O que começou com encontros despretensiosos logo se tornou uma marca consolidada no entretenimento sergipano, com festas que priorizam o cuidado nos detalhes, a curadoria musical e o sentimento de pertencimento. Desde então, sob a liderança de Bruno Oliveira, o Clube cresceu e hoje é sinônimo de originalidade, criando momentos que colocam o público no centro da experiência.

Entre os destaques do segundo semestre está a aguardada 35ª edição do Sarauzin, marcada para o dia 23 de agosto. A tradicional baladinha de samba, uma das mais icônicas da história do Clube, retorna com seu ambiente intimista, roda de samba ao vivo e um público fiel que acompanha o evento desde as primeiras edições. Outra celebração já consolidada é a Churrascada do Seu Chico, que chega à sua terceira edição. Fruto de uma colaboração com o restaurante Madí, a festa presta homenagem ao mentor e um dos criadores do Clube, Francisco José de Oliveira, o Seu Chico, e mistura churrasco de alto padrão, boa música e clima descontraído.

O Sarauzin e a Churrascada não são apenas festas: são encontros que criaram laços, construíram um público fiel que acompanha, espera, vibra junto com a gente. A cada edição, buscamos manter a essência que faz essas experiências tão especiais, mas também queremos surpreender, trazer novidades e continuar evoluindo. Nosso compromisso é oferecer algo verdadeiro, que conecte as pessoas e faça elas se sentirem parte de algo maior”, afirma Bruno Oliveira.

Além de manter as festas já tradicionais, o Clube também lança novas propostas para diversificar seu portfólio e dialogar com diferentes públicos. Em setembro, a produtora levará sua identidade para um novo cenário: o das práticas esportivas. No dia 6, acontecerá a primeira edição da “We Can Run”, uma corrida de rua que une movimento, bem-estar e a energia que já é marca registrada da produtora.

“Hoje estou muito conectado com o esporte e acredito que o público também está cada vez mais preocupado com saúde, bem-estar — o famoso wellness. A gente sempre se preocupou em oferecer uma boa experiência nos nossos eventos, e queremos levar esse mesmo cuidado para o mundo esportivo, começando com a corrida. Tem muito a ver com meu estilo de vida hoje e com o engajamento das pessoas nesse tema. A ideia é unir movimento, saúde e celebração, encerrando com uma baladinha para completar a experiência”, destaca Bruno.

Em outubro, o Clube lança a label “Só sei que foi assim”, dedicada ao sertanejo e ao arrocha. Criada pelos mesmos idealizadores do Sarauzin, a festa aposta em ritmos populares que estão em alta, com a proposta de atrair novos públicos e levar a experiência única do Clube para outros estilos musicais.

Já em 2026, o Clube entra oficialmente no calendário de Carnaval com o lançamento do seu primeiro bloco, o irreverente “Se Não Lembro, Não Fiz”, marcado para o dia 7 de fevereiro. A proposta é trazer a ousadia e o cuidado na produção que consagraram a marca para uma nova experiência carnavalesca.

Para Bruno Oliveira, essa expansão representa muito mais que crescimento — é o reflexo do compromisso do Clube com a inovação constante e com a conexão verdadeira com seu público. “Cada novo projeto surge de uma inquietação, uma vontade de acompanhar as mudanças e dialogar com o presente. Esses eventos são nosso jeito de estar ao lado das pessoas nos diferentes momentos de suas vidas, sem nunca perder a essência que nos define. É um equilíbrio entre tradição e renovação, que nos mantém vivos e conectados com quem nos acompanha”, destaca Bruno.

Com uma agenda diversificada e cuidadosamente planejada para diferentes públicos, o Clube reafirma seu compromisso de inovar e surpreender, continuando a transformar ideias em experiências inesquecíveis. Para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum momento, acompanhe os perfis oficiais no Instagram: @clube_____, @sarauzinn, @soseiqfoiassimm, @senaolembronaofizz, @churrascadadoseuchico e @wecanrunn.

Texto e foto NV Comunicação