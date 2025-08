Clube de Benefícios FideliMed oferta serviços de saúde gratuitos parceria com Instituto Cencosud

O Clube de Benefícios em Saúde Fidelimed realizou nesta terça-feira, 5 de agosto, uma ação oferecendo serviços de saúde de forma gratuita a dezenas de pessoas no Estacionamento do G Barbosa Hiper Norte em Aracaju. Foram realizados consultas e exames oculares, consultas odontológicas, testes glicêmicos, aferição de pressão, consultoria jurídica e musicoterapia.

“Fizemos a ação em parceria do Instituto Cencosud Sustentabilidade e apoio do Grupo de apoio a Crianças com Câncer de Sergipe e também empresas que fazem parte do clube FideliMed, tudo de forma gratuita para a população com a proposta de humanização do GACC. Foi uma manhã muito proveitosa e muita gente participou. É o clube de benefícios Fidelimed proporcionando mais saúde para a população”, explica Sineide Gomes, coordenadora do FideliMed.

As pessoas que participaram da ação receberam senhas de atendimento para usufruir de todos os serviços de bem-estar, orientação e cuidados com a saúde.

“Estava no supermercado, fiquei sabendo da ação e não podia perder a oportunidade. Estava precisando de uma consulta com um dentista e fiz na mesma hora de forma gratuita. Gostei muito do atendimento e da organização do FideliMed”, disse a autônoma, Fátima Ramos.

Além do Instituto Cencosud Sustentabilidade e também da Farmácia G Barbosa. Outros parceiros ofertaram serviços como: massagens (Oxente Terapia), cuidados estéticos (Mary Kay), consultoria jurídica (Verônica Andrade Advocacia), consultoria nutricional (Juliana Barros) e musicoterapia (Clínica do Siqueira e Censupeg Sergipe).

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação