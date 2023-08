Clube do Drink: uma experiência única da alta coquetelaria no RioMar Aracaju

O espaço é uma versão pocket do famoso bar Hiddenspeakeasy e permanece no shopping durante o mês de agosto

O RioMar Aracaju, sempre inovando em suas ações de relacionamento com o cliente, traz para o shopping o Clube do Drink, um espaço especialmente pensado para quem aprecia a alta coquetelaria elaborada por mixologistas gabaritados.

Brindando o frequentador do shopping com a expertise do time Hidden, o primeiro bar com o conceito speakeasy de Aracaju, o Clube oferece ao visitante uma verdadeira experiência imersiva no mundo dos drinks, que vai desde os coquetéis autorais aos clássicos bem preparados. O espaço intimista e confortável, é um convite para reunir os amigos e bebericar algumas combinações memoráveis.

E por falar em drinks inesquecíveis, o clássico Moscow Mule – a versão assinada por Jonatan Albuquerque e disponível no Clube do Drink – está concorrendo como o melhor drink do Brasil. O famoso coquetel é o único do Nordeste na lista dos indicados ao Melhores da Taça 2023, prêmio da Revista Prazeres da Mesa. Para votar é só acessar https://www.prazeresdamesa.com.br/melhores-da-taca-2023/ até o dia 20 de agosto. No dia 5 de setembro, os vencedores serão anunciados. Para quem ficou interessado em conhecer o drink, a dica é passar no Clube e conferir o sabor perfeito do clássico.

Para quem está interessado em visitar o Clube, o espaço fica localizado no piso L1, ao lado do Madero. O atendimento é às quartas e quintas, das 16h às 22h, e sexta a domingo, das 10h às 22h. Acesso gratuito.

Workshop de Drinks

Além de desfrutar dos coquetéis, o cliente poderá participar do workshop de drinks ministrado pelos bartenders do Hidden, para o público que deseja aprender ou aprimorar a arte de preparar bebidas especiais. Os cursos acontecem nos dias 10, 17 e 24 de agosto, às 19h. Para participar basta realizar compras de qualquer valor no RioMar Aracaju Online ou SuperApp RioMar Aracaju, para ganhar o ingresso do workshop. O acesso é mediante agendamento e é necessário ter mais de 18 anos.

Texto e imagem Assessoria de imprensa