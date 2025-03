Clube do Fogo chega a Aracaju; festival gastronômico acontece nos 2 primeiros finais de semana

Festival gastronômico acontece nos dois primeiros finais de semana do mês, reunindo diversão, churrasco e música boa no Shopping Jardins

Nos dias 5, 6, 12 e 13 de abril, o Shopping Jardins promove o festival de churrasco Clube do Fogo, proporcionando uma experiência singular a crianças e adultos com muita diversão, atrações musicais de diferentes estilos e um cardápio variado de comida boa feita na brasa. O evento vai acontecer no Estacionamento B, próximo à portaria de acesso a Lojas Americanas. O Clube do Fogo terá acesso gratuito e pratos com valores a partir de R$20.

Dentre as opções gastronômicas, estarão variados tipos de carnes, cortes e técnicas de preparo, como Costelinha BBQ, Fraldinha, Cupim, Picanha, Costela Fogo de Chão, Linguiça Artesanal e Espetinho. O evento estará aberto ao público das 12h às 21h, aos sábados, e das 12h às 20h, aos domingos, e contará com a parceria do Familhão. Isso significa que os assinantes do clube de benefícios poderão desfrutar de um cardápio especial, utilizando os créditos do lojão para resgatar kits especiais e garantir combos deliciosos para curtir o evento com muito sabor.

Considerado o maior clube de benefícios do Brasil, o Familhão oferece descontos e vantagens exclusivas aos seus participantes, além da chance de ganhar 1 milhão em barras de ouro todo mês.

Foto: Arquivo Clube do Fogo

Lotti+Caldas Comunicação