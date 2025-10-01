Clube do Livro para Pessoas Idosas promove encontro literário na Biblioteca

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), por meio da Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira, realiza mensalmente o Clube do Livro para Pessoas Idosas. O encontro de setembro aconteceu na última terça-feira, 30, com a leitura e análise do livro “Ponte do Imperador”, de Ana Maria Fonseca de Medina.

O Clube é uma das principais atividades da Biblioteca e tem como objetivo aproximar o público idoso do espaço, fortalecendo vínculos comunitários e estimulando o hábito da leitura nessa fase da vida. A escolha do livro de setembro foi feita em alusão ao Dia da Independência do Brasil. Na obra, a escritora Ana Medina retrata a histórica visita do Imperador D. Pedro II à capital sergipana.

A coordenadora da Biblioteca, Verônica Cardoso, destacou a relevância do projeto para a saúde e bem-estar dos participantes. “A leitura é algo muito importante para o desenvolvimento cognitivo e, comprovadamente, auxilia no retardamento ou até mesmo na prevenção do Alzheimer. Além disso, nosso objetivo maior é que os idosos possam incluir o livro como companheiro diário, mesmo nos momentos de ociosidade”, ressaltou.

Sandra Menezes, professora da Universidade Federal de Sergipe e participante assídua do Clube, também ressaltou a importância do encontro. “Eu sempre venho, esse é um lugar lindo, onde a gente pode sentar e ler, se divertir. É uma das coisas mais legais que acontece na Biblioteca. Nas dinâmicas, discutimos a obra previamente lida pela bibliotecária-chefe, mas também temos leituras de cordel, palestras e outros textos informativos. São encontros enriquecedores, sempre saímos maiores do que entramos”, afirmou.

A Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira é um espaço de leitura, cultura e convivência comunitária, que oferece acervo variado, atividades educativas e programação cultural. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (79) 3211-6411 ou pelas redes sociais da Funcaju.

Foto: Ascom / Funcaju