Clube do Rei celebra o Dia das Mães no Café da Gente Sergipana com show especial

A banda Clube do Rei está de volta ao espaço cultural do Café da Gente Sergipana para uma noite inesquecível em homenagem ao Dia das Mães. O show especial acontece na sexta-feira, 9 de maio, às 20h, e promete emocionar o público com os clássicos eternos de Roberto Carlos em um clima de afeto, memórias e celebração.

Conhecida por prestar um tributo impecável à obra do Rei, a banda retorna ao Café da Gente com uma apresentação pensada especialmente para celebrar o amor materno através da música. Será uma oportunidade única para reencontrar canções que embalaram gerações e que continuam marcando histórias com sua beleza e sensibilidade.

Formada em abril de 2019 e liderada pelo talentoso vocalista Eduardo Montezuma, a banda Clube do Rei se dedica a reviver os momentos áureos da carreira de Roberto Carlos. O repertório da apresentação percorre o período entre 1963 e 1977, com canções que se tornaram verdadeiros hinos da música brasileira.

Na noite especial, o público poderá cantar junto sucessos como “Splish Splash”, “Esqueça”, “As Curvas da Estrada de Santos”, “Amigo”, “Como É Grande o Meu Amor por Você”, “Se Você Pensa”, “Não Vou Ficar”, “Outra Vez”, entre muitos outros. Todas as músicas são interpretadas com emoção e fidelidade, recriando a atmosfera marcante das apresentações do Rei.

A formação da banda conta ainda com Renan Oliveira (guitarra), Paulo Antônio (baixo), James Bertisch (teclados) e Rafael Júnior (bateria), músicos que somam talento e sensibilidade ao projeto, garantindo uma experiência sonora rica e cheia de autenticidade.

A apresentação da banda Clube do Rei no Café da Gente Sergipana é um convite à celebração da vida, da música e dos afetos. Um presente emocionante para as mães e para todos os fãs da obra de Roberto Carlos.

Ingressos: R$50 (antecipado – primeiro lote) Garanta já o seu! Via Sympla (link na bio) ou via PIX solicitando a chave pelo WhatsApp (79) 98138-3594 ou (79) 98541-3030

