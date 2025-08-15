Clube do Rei faz última apresentação do ano no Café da Gente em homenagem aos pais

Nesta sexta-feira, 15 de agosto, às 20h, o espaço cultural do Café da Gente Sergipana será palco de uma noite especial que promete emocionar o público sergipano. A banda Clube do Rei retorna ao Café para celebrar o Mês dos Pais com um show inesquecível em tributo ao eterno Roberto Carlos. Esta será a última apresentação da banda no espaço em 2025 — uma oportunidade imperdível para o público se despedir da temporada e reviver grandes momentos ao som das canções que marcaram gerações.

Parte da programação especial da Nosso Dom Produções para o Mês dos Pais, o espetáculo resgata a trilha sonora de muitas famílias, trazendo ao palco os clássicos que embalam histórias de vida e encontros de gerações. Mais do que um show, o Clube do Rei oferece uma noite de celebração da música brasileira e dos afetos que ela carrega.

Formada em 2019, a banda é reconhecida pelo cuidado e fidelidade com que interpreta a obra do Rei. Sob o comando do carismático Eduardo Montezuma nos vocais, o repertório revisita sucessos como “Splish Splash”, “Esqueça”, “As Curvas da Estrada de Santos”, “Amigo”, “Como É Grande o Meu Amor por Você”, “Outra Vez”, “Se Você Pensa”, “Não Vou Ficar”, entre muitos outros clássicos eternos. No palco, Montezuma é acompanhado por Renan Oliveira (guitarra), Paulo Antônio (baixo), James Bertisch (teclados) e Rafael Júnior (bateria), músicos que garantem uma performance emocionante e fiel aos arranjos originais.

A apresentação no Café da Gente Sergipana, espaço anexo ao Museu da Gente Sergipana, encerra oficialmente a temporada da banda no local e promete ser um dos grandes momentos do calendário cultural deste segundo semestre.

SERVIÇO

Clube do Rei – Especial Roberto Carlos

Data: Sexta-feira, 15 de agosto

Horário: 20h (pontualmente)

Local: Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana (Anexo ao Museu da Gente Sergipana)

INGRESSOS

1º Lote Promocional: R$ 50,00

(De 21/07 a 03/08 ou enquanto durar o lote)

2º Lote (De 04/08 a 15/08 ou enquanto durar o lote) – R$ 60,00

⁠Bilheteria do evento 15/08 (Caso ainda tenham ingressos disponíveis!) – R$ 70,00

Adquira pelo Sympla no link da bio @nossodomproducoes ou solicitando a chave PIX pelo WhatsApp (79) 99854-1330.

Nosso Dom Produções.