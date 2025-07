Clube entra no universo running e lança a corrida We Can Run Rede Primavera Saúde

Evento acontece no dia 6 de setembro, a partir das 16h, no Central Garden

Referência na realização de eventos e experiências inesquecíveis, o Clube anunciou oficialmente sua entrada para o universo das corridas de rua. A novidade foi apresentada neste sábado, 19, durante o evento de lançamento da We Can Run Rede Primavera Saúde — uma corrida que promete ir além do esporte, unindo atividade física, entretenimento e muita conexão.

O anúncio aconteceu neste sábado, 19, reunindo assessorias esportivas, convidados e parceiros para apresentar os detalhes do evento, que acontece no dia 6 de setembro, a partir das 16h, no Central Garden, bairro planejado da Construtora Celi e novo polo esportivo da cidade. Com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km, a corrida foi desenhada para todos os perfis: desde quem está começando até atletas experientes.

Além de estimular a prática ao esporte, o Clube quer colocar o atleta como protagonistas da experiência. Cada corredor será, de fato, a principal atração do evento. “A We Can Run é para quem tá começando, pra quem corre por saúde, por diversão ou só pra se conectar com outras pessoas. É um estímulo pra todo mundo se movimentar do seu jeito — e ainda curtir uma baladinha depois, com música e aquele clima padrão Clube”, destaca Bruno Oliveira, idealizador da prova.

Após a corrida, todos os inscritos terão acesso a uma arena exclusiva, onde acontece o show da Banda do Clube. O pós-prova celebra o espírito da corrida com música, leveza e descontração — reforçando o DNA do Clube de tornar cada encontro uma celebração ativa, vibrante e inesquecível.

Embaixadores

A We Can Run nasce com o propósito de se tornar a corrida símbolo da comunidade running em Sergipe. Por isso, durante o lançamento, foi apresentado o Programa de Embaixadores We Can Run, com a participação ativa de clubes e assessorias de corrida que terão vantagens exclusivas, como links personalizados de inscrição, cupons de desconto para seus atletas e um canal direto de diálogo com a organização. A proposta é que essas equipes contribuam com ideias e sugestões para aprimorar continuamente a experiência de toda a cadeia envolvida.

Inscrições

As inscrições serão abertas às 19h desta segunda-feira, 21, por meio do Sympla, plataforma oficial do evento. Quem quiser apenas curtir o show da Banda do Clube poderá adquirir uma camisa exclusiva, que também garante o acesso à arena e à programação musical.

Para facilitar o acesso do público, o Clube também disponibilizará uma loja física no Shopping Riomar, localizada no mall principal, em frente à Drogasil. No local, será possível fazer inscrições, interagir com outros atletas e assessorias, tirar dúvidas e conhecer produtos exclusivos da prova.

O evento tem patrocínio da Rede Primavera Saúde, Construtora Celi e da Heineken 0%, e conta com o apoio do Shopping Riomar. A realização é do Clube, que se destaca como a única produtora de eventos em Sergipe — e uma das poucas do Nordeste — patrocinada oficialmente pelo Sympla, uma das maiores plataformas de bilheteria do país. Para saber mais, siga @wecanrunn no Instagram.

Texto e foto NV Comunicação